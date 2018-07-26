Очаровательная Джамала тронула сеть семейными фото с отдыха
Украинская певица Джамала показала поклонникам нежные фото со своим сыном, а также сестрой и ее детьми с отдыха.
Джамала опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
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Джамала со своим с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом проводит лето у сестры в Турции.
Я ждала эти дни круглый год. Спасибо всей моей семье за терпение и любовь,
– прокомментировала снимок Джамала.
Также певица добавила хэштег "мой первый отпуск с малышом".
Джамала с мужем и сыном
Джамала вместе с родной сестрой Эвелиной одели одинаковые голубые миди-платья и позировали на фоне моря.
Джамала с сестрой и племянницами
Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым
Певица проводит лето в Турции с семьей