Очаровательная Джамала тронула сеть семейными фото с отдыха

Украинская певица Джамала показала поклонникам нежные фото со своим сыном, а также сестрой и ее детьми с отдыха.

Джамала опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Джамала со своим с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом проводит лето у сестры в Турции.

Я ждала эти дни круглый год. Спасибо всей моей семье за терпение и любовь,

– прокомментировала снимок Джамала.

Также певица добавила хэштег "мой первый отпуск с малышом".



Джамала с мужем и сыном

Джамала вместе с родной сестрой Эвелиной одели одинаковые голубые миди-платья и позировали на фоне моря.



Джамала с сестрой и племянницами



Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым



Певица проводит лето в Турции с семьей