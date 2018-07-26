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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Очаровательная Джамала тронула сеть семейными фото с отдыха

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Джамала с семьей
Джамала с семьей / Instagram

Украинская певица Джамала показала поклонникам нежные фото со своим сыном, а также сестрой и ее детьми с отдыха.

Джамала опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Джамала со своим с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом проводит лето у сестры в Турции.

Я ждала эти дни круглый год. Спасибо всей моей семье за терпение и любовь,
– прокомментировала снимок Джамала.

Также певица добавила хэштег "мой первый отпуск с малышом".

джамала
Джамала с мужем и сыном

Джамала вместе с родной сестрой Эвелиной одели одинаковые голубые миди-платья и позировали на фоне моря.

джамала


Джамала с сестрой и племянницами

джамала
Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым

джамала
Певица проводит лето в Турции с семьей

Теги: Новости Украины отдых Музыка Новости Турции Джамала LifeStyle
Источник: 24 Канал
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