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Очаровательная Джиджи Хадид украсила обложку известного глянца: фото

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Очаровательная Джиджи Хадид украсила обложку известного глянца
Очаровательная Джиджи Хадид украсила обложку известного глянца / Фото из открытых источников

Американская модель Джиджи Хадид приняла участие в стильной фотосессии. Изображение манекенщицы украсит австралийский журнал Vogue.

Одна из самых известных моделей мира Джиджи Хадид может похвастаться сотрудничеством с известнейшими брендами и глянцами. Звезда успевает не только участвовать в фотосессиях, но и сниматься в рекламах. Следовательно график модели насыщен яркими работами.

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Недавно Джиджи Хадид согласилась украсить известный глянец – австралийский журнал Vogue. Для съемки модель примерила стильные и оригинальные образы. Светловолосая красавица не позаимствовала холодный взгляд своей сестры Беллы, а предстала на кадрах улыбчивой и жизнерадостной.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

23-летняя манекенщица надела экстравагантные платья, в которых выглядела невероятно. Более 500 тысяч пользователей сети залайкали каждое из фото Джиджи Хадид. Кроме этого, поклонники отметили, что она выглядела очаровательно с легким макияжем. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид
Источник: 24 Канал
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