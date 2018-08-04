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Очаровательная Иванка Трамп показала стильный летний образ: фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Getty images

Дочь Президента США Иванка Трамп в очередной раз потрясла стильным появлением на телеэкранах. В эфире "Axios" она объяснила политику правительства отца и ответила на вопросы журналиста.

После появления в популярном телешоу "Squawk Box" с Джо Керненом Иванка Трамп решила продемонстрировать свою политическую осведомленность на телевидении. Дочь Президента США не только показала свою эрудированность, но и стиль.

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Для записи "Axios" политик надела белый костюм из брюк и блузки. Светлый образ она дополнила голубым пиджаком с поясом на талии. Туфли-лодочки на каблуках завершили стильный look Иванки Трамп.

 

Политик сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы светло-розовой помадой. Идеальная укладка волос и стильные аксессуары дополнили образ Иванки Трамп.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Иванка Трамп
Источник: 24 канал
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