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Очаровательная Кейт Миддлтон посетила гонки в вышитом платье: фотофакт

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Кейт Миддлтон посетила конные скачки
Кейт Миддлтон посетила конные скачки / Фото из открытых источников

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно родила третьего ребенка, наслаждается материнством и не спешит возвращаться к королевским обязанностям. Следовательно, жена принца Уильяма проводит свободное время со своими потомками.

Герцогиня не намерена сидеть в Кенсингтонском дворце, поэтому вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой посетила конные скачки. Кейт Миддлтон выбрала одно из популярных мероприятий в городе Норфолк – Houghton Horse Trials.

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Для просмотра конных скачек жена принца Уильяма выбрала стильное платье голубого цвета с вышивкой. Наряд, как и большинство одежды в гардеробе Кейт Миддлтон, был от доступного всем бренда Zara. Стоимость платья, по информации официального сайта масс-маркета, составляет около 40 фунтов стерлингов (около 1400 гривен).

К стильному образу Кейт Миддлтон подобрала босоножки и черную с коричневым сумку. Герцогиня заботливо ухаживала за своими детьми и угощала их мороженым.

Роскошные волосы герцогиня Кембриджская решила заплести в элегантную прическу. В солнечный день Кейт Миддлтон одела солнцезащитные очки.

Как известно, принц Джордж начал обучаться верховой езде. Поэтому, вероятно, семейная поездка Кейт Миддлтон была очень интересна для мальчика, так как он внимательно следил за жокеями, которые ловко управляли конем.

Теги: LifeStyle Дети Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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