Очаровательная Ким Кардашян показала, как она выглядит без макияжа
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" ведет публичную жизнь и делится с поклонниками даже интимными кадрами. Ким Кардашян не стесняется публиковать и снимки без макияжа.
Как известно, Ким Кардашян, помимо актерской и модельной карьеры, является владелицей косметического бренда. Следовательно, звезда каждый раз появляется на публике с идеальным макияжем.
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Однако звезда решила показать, как она выглядит утром, без make-up. Ким Карадшян позировала перед камерой в черном атласном халате с коричневым принтом. Актриса выглядела роскошно без макияжа и с распущенными волосами. Это отметили поклонники Ким Кардашян, которые оценили запись в 1,6 миллиона лайков.
Источник: 24 Канал
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