Очаровательная Ким Кардашян показала, как она выглядит без макияжа

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" ведет публичную жизнь и делится с поклонниками даже интимными кадрами. Ким Кардашян не стесняется публиковать и снимки без макияжа.

Как известно, Ким Кардашян, помимо актерской и модельной карьеры, является владелицей косметического бренда. Следовательно, звезда каждый раз появляется на публике с идеальным макияжем.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Тра 2018 р. о 2:48 PDT

Однако звезда решила показать, как она выглядит утром, без make-up. Ким Карадшян позировала перед камерой в черном атласном халате с коричневым принтом. Актриса выглядела роскошно без макияжа и с распущенными волосами. Это отметили поклонники Ким Кардашян, которые оценили запись в 1,6 миллиона лайков.