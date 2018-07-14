Очаровательная Кьяра Ферраньи показала фигуру после родов в латексном платье: фото

Известная итальянская блогер Кьяра Ферраньи готовится к свадьбе со своим возлюбленным, итальянским рэпером Fedez. Она вместе с друзьями поехали на Ибицу в Испанию, чтобы отпраздновать девичник.

Девушка опубликовала фотографию своего "лука" в первый день празднования на своей странице в Instagram.

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Кьяра выбрала латексное облегающее платье телесного цвета с открытым декольте. На шее у блогера ожерелье с надписью "Будущая невеста" ("Вride to be").

Однако после публикации снимка некоторые пользователи раскритиковали фигуру Кьяры. Сторонники также прокомментировали это так: "Ты опять беременна?", "Это у тебя живот такой?" и другие.

Блогер вмешалась в обсуждение и осудила подобную критику внешности женщины после беременности.

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Девочки, я не беременна. Дайте мне время, чтобы вернуться к прежнему весу. Я родила сына четыре месяца назад,

– ответила Ферраньи.

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 2:16 PDT

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 3:24 PDT

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 10:07 PDT

Напомним, 19 марта у Кьяры Ферраньи и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша Кьяра уже выкладывала его фото в социальные сети.

Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевра итальянского дизайна середины 20-го века.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.