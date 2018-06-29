Очаровательная Кьяра Ферраньи показала соблазнительную фигуру на фоне сказочного острова

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, которая всего три месяца назад родила своего первенца – мальчика Лео, уже смело демонстрирует свою отличную фигуру после родов. Звезда сейчас находится на острове Санторини, откуда и публикует волшебные фотографии.

Очередное фото появилось на ее Instagram странице несколько дней назад. 31-летняя женщина на снимке сидит только в стильных штанах "персикового цвета" и в бюстгальтере на фоне острова, который медленно погружается в сумерки.

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На фоне блогерши можно увидеть не только сказочные здания острова, но и людей, которые наслаждаются закатом солнца, однако Кьяра выбрала удачный кадр, на котором рядом с ней нет людей, а вечернее солнце прекрасно подчеркивает ее силуэт.

"Не могу дождаться европейских летних каникул, которые закончатся моей свадьбой", – подписала новое фото Кьяра, добавив хештеш #EuropeanSummer, что переводится как "Европейское лето".

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 28 Чер 2018 р. о 8:25 PDT

В тот же день Ферраньи опубликовала еще одно фото в коротком топе и юбке, на котором вновь подтвердила свои отличные формы.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 28 Чер 2018 р. о 7:03 PDT

Кто такая К 'яровая Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых фэшн-блогеров. Кроме того, популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия. 19 марта у пары родился сын Лео.