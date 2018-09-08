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Очаровательная Леся Никитюк похвасталась длинными ногами: фото

282 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая участвует в проекте "Танцы со звездами", рассказала о состоянии своего здоровья после травмы, которую получила во время первого танца на шоу.

Об этом Леся Никитюк сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

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Ранее стало известно, что во время первого эфира танцевального шоу "Танцы со звездами" одна из 14-ти звездных участников, телеведущая Леся Никитюк травмировала локоть.

Скоро будет две недели после полученной травмы, однако фанаты Леси Никитюк до сих пор переживают за здоровье телеведущей.

Рука до сих пор не сгибается полностью и так же не разгибается. Но красиво может свисать на бедре, считать деньги и обнимать дорогих мне людей. А на танцах ноги "отработают",
– шутливо прокомментировала свое чувство Леся.

30-летняя Леся Никитюк опубликовала снимок, на котором продемонстрировала стройные ноги и фигуру. Звезда одета в черный боди и босоножки на каблуках в тон.

леся нікітюк
Леся Никитюк / Instagram

Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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