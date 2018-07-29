Очаровательная Милла Йовович снялась в кампании Balmain: фото

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, представила коллекцию известного французского бренда Balmain.

42-летняя Милла Йовович стала главной героиней кампании Balmain осень-зима 2018/2019.

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Креативный директор модного дома Оливье Рустам пояснил, что Милла – это современная, сильная, уверенная и талантливая женщина Balmain.

"Она талантлива. Она была моим героем с девичества, с того времени как я стал смотреть фильмы с ее участием", – отметил дизайнер.

Кроме того, Balmain презентовал минутное видео Джейка Нава. В ролике Милла Йовович разыгрывает различные сцены с помощью оранжевого стула и демонстрирует прекрасное актерское мастерство.