Очаровательная Сара Сампайо стала звездой глянца: фото

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июльского выпуска издания Vogue Thailand.

Об этом Сампайо рассказала на своей странице в Instagram.

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Сара Сампайо в июльском выпуске глянца демонстрирует различные варианты макияжа: от насыщенного красного цвета на губах и веках до нежных розовых оттенков.

"Новая обложка для Vogue Thailand. Мне очень нравится макияж, особенно красный и розовый", – подписала Сампайо к фото.



Сара Сампайо / Vogue Thailand