Очаровательная Сара Сампайо стала звездой глянца: фото
"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июльского выпуска издания Vogue Thailand.
Об этом Сампайо рассказала на своей странице в Instagram.
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Сара Сампайо в июльском выпуске глянца демонстрирует различные варианты макияжа: от насыщенного красного цвета на губах и веках до нежных розовых оттенков.
"Новая обложка для Vogue Thailand. Мне очень нравится макияж, особенно красный и розовый", – подписала Сампайо к фото.
Сара Сампайо / Vogue Thailand
Источник: 24 Канал
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