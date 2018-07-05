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Очаровательная Сара Сампайо стала звездой глянца: фото

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Сара Сампайо
Сара Сампайо / GettyImages

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июльского выпуска издания Vogue Thailand.

Об этом Сампайо рассказала на своей странице в Instagram.

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Сара Сампайо в июльском выпуске глянца демонстрирует различные варианты макияжа: от насыщенного красного цвета на губах и веках до нежных розовых оттенков.

"Новая обложка для Vogue Thailand. Мне очень нравится макияж, особенно красный и розовый", – подписала Сампайо к фото.

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо
Сара Сампайо / Vogue Thailand

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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