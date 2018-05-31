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Очаровательная Зои Салдана снялась в стильной фотосессии для глянца: фото

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Роскошная Зои Салдана
Роскошная Зои Салдана

Звезда кинолент "Аватар" и "Коломбиана" Зои Салдана является одной из самых популярных голливудских актрис. Следовательно знаменитость каждый раз приглашают принять участие в модных фотосессиях, от чего она не отказывается.

Голливудская красавица Зои Салдана может только мечтать об отдыхе. Так как только в мире презентовали фильм "Мстители: Война бесконечности", где звезда сыграла роль Гаморы, как вскоре начнутся съемки второй части "Аватара". В то же время актриса находит время для стильных фотосессий, украшая своими снимками известные глянцы.

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Так, Зои Салдана согласилась на съемки для Porter Edit. Актриса примерила различные наряды – от роскошных платьев до стильного штанного костюма. Классические вещи, несколько офисного стиля, были невероятно элегантными и женственными на Зои Салдане.

Позировала актриса в роскошном доме. Зои Салдана умело демонстрировала как нежные женственные образы, так и уверенные "луки" бизнес-леди.


Роскошная Зои Салдана


Актриса Зои Салдана 


Зои Салдана украсила глянец


Зои Салдана фотографировалась для глянца


Стильная фотосессия Зои Салданы


Роскошная голливудская актриса


Зои Салдана в стильной фотосессии

Кто такая Зои Салдана?Знаменитая американская киноактриса, которая начала свою карьеру в 12 лет, занимаясь театральным искусством. Тогда она впервые получила возможность сняться в телесериале "Закон и порядок". С тех пор актрису стали приглашать принять участие в съемках популярных фильмов. Зои Салдана известна своими ролями в таких блокбастерах как "Аватар", "Звездный путь", "Коломбиана", "Стражи галактики", "Мстители: Война бесконечности" и других. С июня 2013 года женщина замужем за итальянским художником Марко Перего, у пары родилось трое совместных сыновей: близнецы Сай и Боуи и Зен.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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