Сейчас процесс происходит, хотя и медленно. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Стоит прочитать Дискуссии продолжаются, – Квин ответила, может ли Украина получить истребители

"Очень медленно, но на самом деле можем говорить, что в определенных аспектах относительно оружия действительно лед тронулся", – подчеркнул Денисенко.

Чехия, Эстония, США помогут Украине

По его словам, Эстония предоставила Украине противотанковые пушки. Чехия заявила, что передаст для наших Вооруженных Сил Т-72 и БМП-1. США выделяют 100 миллионов долларов на противотанковое вооружение.

Якобы лед тронулся, но самый главный вопрос – скорость передачи всей техники,

– отметил советник главы МВД.

Он считает, что после преступлений оккупантов в Буче, которые увидел свет на фотографиях, возможно, вооружение начнут предоставлять активнее.

Денисенко рассказал об оружии для Украины: смотрите видео