Сейчас процесс происходит, хотя и медленно. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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"Очень медленно, но на самом деле можем говорить, что в определенных аспектах относительно оружия действительно лед тронулся", – подчеркнул Денисенко.
Чехия, Эстония, США помогут Украине
По его словам, Эстония предоставила Украине противотанковые пушки. Чехия заявила, что передаст для наших Вооруженных Сил Т-72 и БМП-1. США выделяют 100 миллионов долларов на противотанковое вооружение.
Якобы лед тронулся, но самый главный вопрос – скорость передачи всей техники,
– отметил советник главы МВД.
Он считает, что после преступлений оккупантов в Буче, которые увидел свет на фотографиях, возможно, вооружение начнут предоставлять активнее.
Денисенко рассказал об оружии для Украины: смотрите видео