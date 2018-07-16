Очень бюджетный смартфон Moto E5 Play Android Go представили официально: его характеристики

Компания Motorola официально представила свой новый бюджетный смартфон – Moto E5 Play Android Go Edition. Смартфон является еще более доступной версией бюджетника Moto E5, который представили в апреле.

Об этом сообщает издание itc.ua.

Этот смартфон работает под управлением операционной системы Android Oreo (Go Edition), о чем и свидетельствует название. Android Go, как известно, представили в прошлом году специально для бюджетных смартфонов для развивающихся рынков.

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Так, Moto E5 Play Android Go от обычного Moto E5 Play отличается вдвое уменьшенным объемом оперативной памяти – до 1 ГБ. Также уменьшили емкость аккумулятора с 2800 до 2100 мА. А вот диагональ у нового смартфона наоборот увеличилась – до 5,3 дюйма (обычный Moto E5 Play имеет экран диагональю 5,2 дюйма).

Moto E5 Play Android Go Edition стоит 109 евро

Остальные характеристики остались неизменными: оба смартфона работают на процессоре SoC Snapdragon 425 и получили 16 ГБ флеш-памяти.

Что касается стоимости, то в Европе Moto E5 Play Android Go Edition можно приобрести всего за 109 евро (3200 гривен). Новинка поступит в продажу уже в конце июля.

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