Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда

В Киеве определены три медицинские учреждения, которые "отвечают" за больных COVID-19. Одно из них – больница №4, которую сегодня называют "коронагоспиталем". Мы пообщались с медиком, который работает здесь уже более 30 лет, а сейчас – еще и "на передовой" борьбы с коронавирусом.

Иван Цапук рассказал сайту 24 канала, в каких условиях медицинские работники выполняют свои обязанности, получили ли они обещанную надбавку к заработной плате и что сейчас вызывает наибольшее волнение.

О своей работе

Знаете, мне уже 60 лет. Я не боялся и во времена Революции Достоинства, когда детей привозили с огнестрельными ранениями. А сейчас главный врач говорила, что я могу взять на время отпуск или перейти на какую-то другую должность (в силу возраста). Но нет, я – боец ​​и буду на первом плане от начала и до конца.

Я уже пожил и многое видел. Не говорю, что я такой смелый или глупый, что попрусь прямо на коронавирус. Без более или менее надлежащей защиты работу не начинаю никогда.

Обратите внимание Как изменилось количество больных коронавирусом в Украине за последний месяц: инфографика

О средствах защиты

Сначала все шло за счет благотворителей, они и сейчас продолжают нам помогать – хотят, чтобы мы были здоровы, потому что мы – "на передовой". Наша главная врач делает все для того, чтобы обеспечить госпиталь. Но, понимаете, не все от нас зависит.

Трудно выяснить, что предоставило государство, а что – не предоставило. Поступили медпрепараты. А все костюмы, которые мы сначала получали – простите, но они не защитные, они – малярные. И они не защищали ни от COVID-19, ни от чего.

Сейчас уже есть белая форма украинского производства – более или менее плотная. Но кто ее предоставил – государство или волонтеры – точно не скажу. Благотворители нам действительно очень помогают: присылали бахилы, маски, защитные шлемы. Они же и кормят нас, врачей: привозят пиццу раз в сутки, воду, обеды, фрукты – все, что могут.



Иван Цапук на рабочем месте

Нормальную форму ранее просили в реанимации. Костюм на фото (выше – 24) – защита третьей степени, не пять. Это – не на всю смену. Я себе не позволю. Несмотря на то, что у меня внуки дома. Сколько больных поступает – столько я и буду переодеваться.

Если мне не хватает одного костюма и я вижу, что он – недостаточно надежный, надеваю два. Это все же увеличивает защиту.

В начале был ужас с дезинфекцией. Не хочется даже вспоминать. Делали все из подручных средств: брали спирт, разводили и обрабатывали. Нормальные условия – только последние несколько недель. И это – в Киеве мы более-менее выходим на качественный уровень. В большей степени – благодаря стараниям волонтеров. Не знаю, что делается в регионах.

Очень обидно и за то, что творится сейчас в городе: когда идешь и видишь, что маски летают или валяются вокруг. Вот дальше идет распространение вируса. Все должно замачиваться: хотя бы элементарно бельем в соотношении, на полчаса-час, а затем – только на утилизацию. Это в больницах делается: костюмы, халаты, маски обрабатываем. А шлемы кварцуем и надеваем заново, каждый имеет свой индивидуальный, как и очки, которые кое-кто и за свои деньги покупал на первых порах.

О зарплате

Никаких обещанных надбавок мы не получили. И не знаем, когда они будут. Все говорят, что пересчитают, а когда и сколько – неизвестно. Более того – даже зарплату меньше получили в этом месяце, чем за прошедшие. Хотя мы напрямую работаем с больными, в госпиталь идет уже подтвержденный COVID-19.

Они (чиновники – 24) много обещали. Например, что налоги не будут на время коронавируса брать с врачей. Это все – вранье. Как бралось, так и берется. Я давно им никому не верю.

К теме Доплаты медикам: причины задержки, размер и порядок начисления

О нагрузке

График работы у меня лично не изменился. Но напряжение возросло. Вот я, как ответственный дежурный по больнице в приемном отделении, принимаю пациентов и, понимаете, они все напуганы. Как и медики – мы так же боимся заразиться.

Конечно, на инфекционное отделение нагрузки – намного больше, потому что все время больные прибывают. На медсестер, на врачей, на всех. Кроме того, что надо развозить пациентов по отделениям, так еще и дезинфекция, кварцевание.

По количеству "новоприбывших" – раз на раз не приходится. Вот был период, когда массово поступали монахи из Лавры. У кого была легкая форма – переводили на амбулаторное лечение. Но, в основном, они все ложились в больницу – им особо некуда идти.

Много идет пневмоний разных – есть средней степени тяжести, есть тяжелые (они находятся в реанимации). Вот за последнее мое дежурство было 8 пациентов в реанимации: 5 – на аппаратах ИВЛ, еще трое – "стабильно тяжелое". Но мест в больнице хватает.



Койкомест в госпитале хватает / Фото Getty Images

Об изменениях в больнице

Киевская городская клиническая больница №4 на время пандемии перепрофилирована – только для пациентов с COVID-19. У нас сейчас есть "чистые" зоны, где мы можем отдохнуть между приемом пациентов – создали уже под коронавирус, даже не дожидаясь приказа департамента здравоохранения. Мы же делали это не один раз – когда массово шел грипп, например. Также медиков, которым затруднительно добираться на работу, обеспечивают довозом.

Еще одно "слава Богу" – все время идут занятия для врачей, которые проводит городской департамент здравоохранения. Если не напрямую, то онлайн мы это все смотрим.

Есть молодые врачи, которые поувольнялись: оно просто того не стоит – подставлять себя, зная, что делается.

Хотя сейчас главный санитарный врач (Виктор Ляшко – 24) – адекватный человек, который разбирается в проблеме, предоставляет информацию. К нему мы прислушиваемся. И даже Степанов – уже лучше, чем Емец.

О тестах на COVID-19

У нас тесты – это позор. Как они делаются! Бывает такое, что мы переделываем их: у больного уже идет клиническое выздоровление, его выписывать пора (так как не нужно человека держать лишние дни в "коронагоспитале"), а нам через 2-3 дня приходит результат, COVID-19 был все же положительный.

Это – не вина врачей. Просто у нас мало лабораторий, которые могут обрабатывать эти тесты. Они нормальные, но результат приходит через двое суток, а мы должны оформить пациента. В Киеве делается не менее 500-700 тестов в день. Это – совсем мало для столицы.

Читайте также Коронавирус в Украине: в каких областях за сутки тестируют менее 100 человек

Нам, врачам, проводят ПЦР-тесты, как только появляются малейшие подозрения. Мне лично делали. Но все – по необходимости, хотя по инструкции действительно должно быть регулярно. Однако, поверьте, если я отработал смену, то хочу просто отдохнуть.

В защитном костюме – очень трудно. Это – специфическая одежду, не слишком удобная и в нем сложно дышать. Кроме того, наступает обезвоживание, хочется много пить.

На дневном стационаре у нас нет случаев, когда врачи подхватывали COVID-19. А в инфекционном отделении, даже если и болели, то нам не скажут.



Врачей тестируют, если есть симптомы заболевания / Фото pixabay

О пациентах

Когда новые больные поступают, они испуганы. И каждому надо уделить хоть минимум своего внимания. Знаете, возможно, даже на первом этапе идет не так врачебная помощь, как психологическая. Они рады, когда ты к ним подходишь, говоришь. Люди видят, что ты – спокойный и сами успокаиваются. От этого легче становится.

Есть пациенты, которые не верят в правдивость диагноза: ты им показываешь снимок, где видно пневмонию, симптомы коронавируса есть. "Я нормально себя чувствую", – заверяет. Они, конечно, могут написать заявление и уйти. Но мы стараемся хотя бы на сутки положить в госпиталь, чтобы человек был под присмотром.

Знаете, на первом этапе больные поступали гораздо "тяжелее", чем сейчас. Это я вам скажу точно. Уже, похоже, происходит мутация вируса и уменьшается его активность.

Условия для пациентов созданы абсолютно нормальные, как правило – по одному-двое в палате находятся, если на одном уровне заболевание идет.

Важно Минздрав получит дополнительные 15,8 миллиарда гривен на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Некоторые больные, например, не предоставляют правильный адрес и номера телефонов. А ведь это – ответственность каждого.

И информацию другую скрывают. Вы не знаете, что многие попы Московского Патриархата под чужой фамилией лечились по частным клиникам? Они и позаражали монастыри в Киеве. После того, как настоятель Киево-Печерской Лавры призвал всех приходить на причастие.

Я не думаю, что в нашей больнице есть такое – мы принимаем по паспортным данным. По словам коллег, это распространено в частных клиниках в основном. Там же не простые монахи лежат, а выше по церковной иерархии. И все пролечились под чужими именами. Как и политики некоторые.

О том, что беспокоит больше всего

Во-первых, качество костюмов. Во-вторых, наша зарплата: если я буду нормально питаться, то у меня будет здоровье ехать помогать. А больше всего – здоровье моих внуков.

Я очень боюсь домой принести вирус из больницы. Перед тем, как покинуть госпиталь, мы тщательно обрабатываемся, кварцуем все, моем руки.

Домой как прихожу – еще пол часа не захожу в дом (живу в частном секторе, мне проще), переодеваюсь буквально на улице и всю одежду сразу замачиваю.

О карантине

Хочу поблагодарить Виталия Кличко, что он вовремя перекрыл метро и остановил движение. Это – очень важно. Не знаю, что было бы у нас, если бы этого не сделали. Вот кричат, что в Европе ничего не перекрывали – это Европа и имеет то, что имеет. А у нас все же разумно было сделано.

Но я не могу понять, почему в других странах, например, открываются парикмахерские, где все проветривается и можно сохранять дистанцию, а у нас они до сих пор закрыты?

Рекомендуем Когда пандемия отступит: как изменится мир после карантина

С этим карантином очень много психических обострений появляется, депрессивных состояний. Даже у детей, что меня больше всего пугает. Здесь все время говоришь с детьми, стараешься им уделить внимание. Но многие этого не делают. Есть люди, которые сейчас без работы и им некому помочь. Ребенок хочет есть и не понимает, почему у мамы нет денег. У нас соседка сейчас в такой ситуации – стараемся помочь, чем можем. Потому что мы понимаем, что она должна выйти.

Еще – как достучаться до людей, чтобы соблюдали карантин? Я не знаю. Все дело в том, что из-за такого легкомысленного отношения пойдет повторная волна заболевания. Она будет меньше, но все равно будет. Из-за них будут страдать все. И мы, врачи, в том числе.