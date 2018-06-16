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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Очень хотел бы еще раз посетить Донецк, – самый известный конферансье бокса Баффер прибыл в Киев

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Самый узнаваемый голос бокса в мире впервые приехал в Киев. Легендарный Майкл Баффер прибыл в украинскую столицу накануне главного поединка за чемпионский пояс WBА.

Действующий чемпион мира в самом легком весе до 51 килограмма украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой трофей в бою с тайландским боксером Сиричаи Тайеном. Именно этот бой анонсирует Баффер.

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Известный конферансье славится особой фразой: "let's get ready to rumble", что в переводе звучит, как "ану-ка приготовимся к бою". Эта фраза начинала поединки таких знаменитых легенд в мире бокса, как Моххамед Али, Майк Тайсон, Ленокс Льюис, братьев Кличко. Эту фразу Баффер даже запатентовал. Три раза легендарный конферансье открывал боксерские поединки в Донецке, но в Киеве – впервые, и уже завтра запланировал сделать первую экскурсию по столице.

Так много вещей, которые я бы хотел увидеть в Киеве. Я хорошо знаком с мэром Киева, Виталием Кличко, но вряд ли он сейчас в городе, поэтому я посмотрю город сам. Планирую посмотреть достопримечательности. Но, увы, на этот раз я здесь ненадолго, поэтому обязательно вернусь сюда, чтобы ознакомиться с городом лучше, обещаю. Очень хотел бы еще раз посетить Донецк, когда там все будет мирно,
– рассказал самый известный конферансье бокса Майкл Баффер.

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Донецка Новости Киева Бокс
Источник: 24 Канал
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