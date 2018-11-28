"Очень эротичный голос", Клопп снова удивил всех во время пресс-конференции: видео
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп славится умением выдавать "огненные" пресс-конференции. Но на этот раз немец переплюнул себя.
Забавный инцидент произошел накануне матча Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
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Немец должен был ответить на вопрос французского журналиста о Садио Мане, но неожиданно схватился за наушник:
"Между прочим, очень эротический голос у переводчицы. Хотите послушать? Привет. Вау. Повторите вопрос, пожалуйста", – сказал Клопп.
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Напомним, матч ПСЖ – "Ливерпуль" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.
Источник: 24 Канал
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