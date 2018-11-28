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      "Очень эротичный голос", Клопп снова удивил всех во время пресс-конференции: видео

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      Клопп снова удивил всех во время пресс-конференции
      Клопп снова удивил всех во время пресс-конференции / uefa.com

      Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп славится умением выдавать "огненные" пресс-конференции. Но на этот раз немец переплюнул себя.

      Забавный инцидент произошел накануне матча Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

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      Немец должен был ответить на вопрос французского журналиста о Садио Мане, но неожиданно схватился за наушник:

      "Между прочим, очень эротический голос у переводчицы. Хотите послушать? Привет. Вау. Повторите вопрос, пожалуйста", – сказал Клопп.

       

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      Напомним, матч ПСЖ – "Ливерпуль" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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