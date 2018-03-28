"Очень опасная авантюра": в оккупированный Крым привезли детей из Германии

В оккупированный Россией Крым привезли группу детей из Германии. В МИД Украины говорят, что это опасно.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей,

– написал он, распространив соответствующую новость от росСМИ.

Министр отметил, что из-за отсутствия консульской и страховой защиты для юных граждан Германии – "это очень опасная авантюра", а ее организаторы должны быть привлечены к ответственности.

Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності. https://t.co/NjeBNaCZu6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 березня 2018 р.

Издание "РИА Новости", которое пишет об этом событии, отмечает, что школьники из Германии прибыли в оккупированный Крым, чтобы принять участие в так называемых "Днях российско-немецкой народной дипломатии".

Всего делегация из Германии насчитывает 17 человек и они планируют находиться на территории аннексированного полуострова до 2 апреля.