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"Очень опасная авантюра": в оккупированный Крым привезли детей из Германии

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В оккупированный Крым привезли группу школьников из Германии
В оккупированный Крым привезли группу школьников из Германии / ria.ru

В оккупированный Россией Крым привезли группу детей из Германии. В МИД Украины говорят, что это опасно.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей,
– написал он, распространив соответствующую новость от росСМИ.

Министр отметил, что из-за отсутствия консульской и страховой защиты для юных граждан Германии – "это очень опасная авантюра", а ее организаторы должны быть привлечены к ответственности.

Издание "РИА Новости", которое пишет об этом событии, отмечает, что школьники из Германии прибыли в оккупированный Крым, чтобы принять участие в так называемых "Днях российско-немецкой народной дипломатии".

Всего делегация из Германии насчитывает 17 человек и они планируют находиться на территории аннексированного полуострова до 2 апреля.

Теги: Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Дети Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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