13:51
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Очень сомневаюсь, что Путин отказался от агрессивной политики в отношении Украины, – Полторак

      11 Читати новину українською
      Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается
      Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается / 24 канал

      Гражданский министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается. Москва пока не подает признаков отказа от агрессивной политики в отношении Украины.

      Об этом Полторак сказал в интервью "Голосу Америки".

      Я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики в отношении Украины, и – они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом,
      – сказал министр обороны.

      Читайте также: Дипломат назвал новую главную угрозу для Украины со стороны России

      Он добавил, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе. Этот конфликт, по словам Полторак, никак нельзя назвать замороженным.

      "Он горячий, но немного сдерживаемый. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы это время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки, уровень подготовки личного состава", – сказал министр .

      К слову, 21 ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную поддержку в связи с действиями России. Министр подчеркнул, что Великобритания является решительным партнером для Украины, пока та продолжает бороться с российской агрессией.

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Степан Полторак Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сегодня , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 629
      Фейковая победа
      сегодня , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 198
      Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      сегодня , 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      5283
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сегодня , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 186
      Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      сегодня , 11:05 Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      245
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Ужгород первым в Украине отказался от центрального отопления
       14 октября 2011 , 09:30 5
      Ситуация на Донбассе обострилась, — штаб АТО
       17 августа 2015 , 14:27
      Бренд DS в Париже: эффектный концепт-кар и премиум-кроссоверы
       2 октября , 18:18
      Лига наций: Хорватия в компенсированное время вырвала победу над Испанией
       15 ноября , 23:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук