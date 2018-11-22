Очень сомневаюсь, что Путин отказался от агрессивной политики в отношении Украины, – Полторак

Гражданский министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается. Москва пока не подает признаков отказа от агрессивной политики в отношении Украины.

Об этом Полторак сказал в интервью "Голосу Америки".

Я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики в отношении Украины, и – они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом,

– сказал министр обороны.

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Он добавил, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе. Этот конфликт, по словам Полторак, никак нельзя назвать замороженным.

"Он горячий, но немного сдерживаемый. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы это время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки, уровень подготовки личного состава", – сказал министр .

К слову, 21 ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную поддержку в связи с действиями России. Министр подчеркнул, что Великобритания является решительным партнером для Украины, пока та продолжает бороться с российской агрессией.