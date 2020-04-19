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      Очень вредно для здоровья: воздух в Киеве снова наихудший в мире

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      Киев худший в мире из городов с загрязненным воздухом / 1news.com.ua

      Киев вечером 18 апреля третьи сутки подряд становится лидером антирейтинга загрязнения воздуха. Киевлянам все еще советуют оставаться дома не только из-за коронавирусного карантина, но и через другую опасность – воздух, наполненный продуктами горения от пожаров.

      Мировой рейтинг городов по индексу QIAir поставил столицу Украины вечером 18 апреля на уверенное первое место со значительным отрывом как город с самым плохим воздухом в мире. Причем случилось это уже в третий раз подряд.

      К теме Загрязненный воздух в Киеве: почему ситуация ухудшается ночью

      В течение дня и другие приложения и порталы, специализирующиеся на разработке показателей качества воздуха, показывали существенное превышение нормы загрязнения воздуха в Киеве. Причем часто в почти в 5 раз.

      По состоянию на начало суток 19 апреля Киев имеет индекс 255 – этот уровень характеризуется как "очень вредный для здоровья".


      По состоянию на начала 19 апреля Киев – единственный город в мире с показателем "очень вредного для здоровья" воздуха

      Что интересно, качество воздуха в Киеве ухудшалось год к году:

      • Например, в 2017 году среднегодовой показатель был 9,8 – один из лучших в мире.
      • В 2018 году несколько вырос – до умеренного показателя в 13,8.
      • В 2019 году так же показатель оставался в пределах умеренного и составил 16,6.

      Учитывая это текущие показатели в более чем 200 действительно значительные.

      Украина в целом за 2019 год по рейтингу QIAir находилась на 60 месте из 98 стран, в которых измеряют загрязненность воздуха. Самый чистый воздух в мире на Багамах и в Исландии, наихудшая же ситуация в Бангладеше и Пакистане.

      Загрязнение воздуха в Киеве: предыстория

      • В первой половине 16 апреля песчаная буря поднялась на Киевщине, в столице ухудшилась видимость. Эта буря раздула пожар в районе Чернобыльской зоны, который к тому времени уже почти погасили. 
      • Вечером 16 апреля дым от пожаров из Чернобыльской зоны пришел на Киев, в воздухе появились продукты горения.
      • Именно тогда специализированные сайты показали, что воздух в столице стал самым загрязненным в мире. Киевлянам посоветовали закрыться дома и не отворять окна.
      • О причинах загрязнения: сначала говорили, что загрязнение произошло из-за движения воздушных масс, которые принесли дым из Чернобыльской зоны, но впоследствии в ДСНС объяснили, что загрязненный дымом воздух пришел из Житомирской области. Там также в последнее время частые лесные пожары.
      • К тому же, в МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
      • Несмотря на плохое качество воздуха, власти Киева утверждают, что загрязнение не является радиационным. 


      Как действовать, когда вокруг – загрязненный воздух / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Экология Загрязнение воздуха Новости Киева Новости Украины
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