Очень вредно для здоровья: воздух в Киеве снова наихудший в мире
Киев вечером 18 апреля третьи сутки подряд становится лидером антирейтинга загрязнения воздуха. Киевлянам все еще советуют оставаться дома не только из-за коронавирусного карантина, но и через другую опасность – воздух, наполненный продуктами горения от пожаров.
Мировой рейтинг городов по индексу QIAir поставил столицу Украины вечером 18 апреля на уверенное первое место со значительным отрывом как город с самым плохим воздухом в мире. Причем случилось это уже в третий раз подряд.
К теме Загрязненный воздух в Киеве: почему ситуация ухудшается ночью
В течение дня и другие приложения и порталы, специализирующиеся на разработке показателей качества воздуха, показывали существенное превышение нормы загрязнения воздуха в Киеве. Причем часто в почти в 5 раз.
По состоянию на начало суток 19 апреля Киев имеет индекс 255 – этот уровень характеризуется как "очень вредный для здоровья".
По состоянию на начала 19 апреля Киев – единственный город в мире с показателем "очень вредного для здоровья" воздуха
Что интересно, качество воздуха в Киеве ухудшалось год к году:
- Например, в 2017 году среднегодовой показатель был 9,8 – один из лучших в мире.
- В 2018 году несколько вырос – до умеренного показателя в 13,8.
- В 2019 году так же показатель оставался в пределах умеренного и составил 16,6.
Учитывая это текущие показатели в более чем 200 действительно значительные.
Украина в целом за 2019 год по рейтингу QIAir находилась на 60 месте из 98 стран, в которых измеряют загрязненность воздуха. Самый чистый воздух в мире на Багамах и в Исландии, наихудшая же ситуация в Бангладеше и Пакистане.
Загрязнение воздуха в Киеве: предыстория
- В первой половине 16 апреля песчаная буря поднялась на Киевщине, в столице ухудшилась видимость. Эта буря раздула пожар в районе Чернобыльской зоны, который к тому времени уже почти погасили.
- Вечером 16 апреля дым от пожаров из Чернобыльской зоны пришел на Киев, в воздухе появились продукты горения.
- Именно тогда специализированные сайты показали, что воздух в столице стал самым загрязненным в мире. Киевлянам посоветовали закрыться дома и не отворять окна.
- О причинах загрязнения: сначала говорили, что загрязнение произошло из-за движения воздушных масс, которые принесли дым из Чернобыльской зоны, но впоследствии в ДСНС объяснили, что загрязненный дымом воздух пришел из Житомирской области. Там также в последнее время частые лесные пожары.
- К тому же, в МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
- Несмотря на плохое качество воздуха, власти Киева утверждают, что загрязнение не является радиационным.
Как действовать, когда вокруг – загрязненный воздух / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
В Израиле ослабляют карантин: какие запреты отменят18 апреля , 23:38
-
Вооруженные люди попытались захватить компанию в Киеве: полиция их задержала18 апреля , 18:41
-
Трагическое ДТП на Ровненщине: погиб 7-месячный ребенок – видео18 апреля , 23:09
-
РПЦ сравнила инопланетян с бесами: что подразумевают русские церковники18 апреля , 19:10
-
Полиция и Нацгвардия дежурят около 179 киевских храмов18 апреля , 20:41
-
Истребители НАТО за неделю 5 раз перехватывали российские военные самолеты над Балтикой: фото18 апреля , 19:22