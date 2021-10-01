В течение дня 1 октября в больницу привезли более 50 человек. Об открытии отдела для больных коронавирусом в Харьковском диспансере сообщила волонтер Наталья Попова.

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Большой поток больных COVID

Очередь скорых образовалась возле Харьковского облдиспансера радиационной защиты. Там недавно открыли ковидное отделение. Волонтер Наталья Попова говорит, что поток скорых не прекращается.

Очередь скорых в Харькове: видео ВЕХА

По словам женщины, это признак того, что в Харькове не хватает мест в больницах.

Поток скорых не прекращается. Диспансер радиационной защиты открыл ковидное отделение. Лучшее отражение реальной ситуации и спроса на кислородные места,

– написала харьковчанка.

В Харькове скорые массово привозят больных COVID / Фото из фейсбука Натальи Поповой

Сейчас в диспансер привезли более 50 больных. Несмотря на очередь из скорых, в больнице еще около половины мест. Большинство – с доступом к кислороду и в реанимации.

Большинство из поступивших – в тяжелом состоянии. Фактически всех сразу присоединяют к кислороду,

– рассказала директор Чернобыльского диспансера Ирина Пирогова.