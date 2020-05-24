Очередь шокирует, дистанции не соблюдают: в Киеве заработал зоопарк – фото, видео

В первый день открытия столичного зоопарка киевляне массово отправились посмотреть на новые виды животных. Очередь на вход заканчивается аж возле подземного перехода.

Люди не придерживаются никакой социальной дистанции. Многие из них – без масок, об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Отметим, что старый вход в зоопарк, который работал более 50 лет, демонтировали. Однако обустроили новый – теперь посетителей встречает 15-метровая статуя жирафа.

Отметим, что всем желающим попасть на территорию зверинца меряют температуру. У кого повышенная – не пускают.

Ситуация у входа в зоопарк: смотрите фото 24 канала (Людмила Гаврилюк)

Вдоль проспекта Победы, на котором расположен зоопарк, припаркованы десятки автомобилей посетителей зоопарка.

Киевляне массово посещают зоопарк, который открылся после ремонта: видео

Правила посещения зоопарка

Стоит отметить, что зверинец работает с соблюдением санитарных норм и мер безопасности:

без маски вход запрещен;

на входе посетителям будут измерять температуру;

установлены дезинфекторы для рук;

количество людей, которые одновременно могут находиться в зоопарке, ограничено.

Что известно о реконструкции зверинца

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в зоопарке завершили первый этап реконструкции. Кроме нового входа, обустроили общественные туалеты, медпункт, а также современный вольер для животных и птиц.

Кроме этого, продолжается строительство нового приматника, а в новом помещении возле входа со временем должны обустроить океанариум и фуд-корты. В июле для посетителей намерены открыть большой паркинг, он сможет вместить до 500 автомобилей.