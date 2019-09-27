Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "

1. Российские оккупанты СНОВА провели обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в Судаке. Обыски прошли в доме и в кафе Аметова, бывшего главы меджлиса Судакского района оккупированного Крыма. По предварительным данным, обыск прошел по той же статье, по которой был арестован крымскотатарский бизнесмен-меценат Ресуль Велилляев – "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Поводом для первого обыска в семье Аметовых, который оккупанты провели 8 мая 2017 года, стало якобы анонимное письмо о том, что Аметов "продает оружие и наркотики". Тогда в дом крымских татар ворвались около 10 вооруженных ФСБшников в масках. Оккупантами был избит старший сын главы семьи, после чего избитого увезли в изолятор временного содержания.

2. На заседании Северо-Кавказского окружного военного судилища в Ростове-на-Дону прокурор оккупационного режима Алексей Айдинов запросил 6 лет колонии общего режима для гражданского журналиста, блогера из Крыма Наримана Мемедеминова, которого обвиняют "в публичных призывах к терроризму". Ранее "суд" отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова и Тараса Ибрагимова, которые были заявлены как свидетели защиты по делу политзаключенного Мемедеминова. Приговор огласят 30 сентября.

3. Под посольством россии в Киеве прошла акция "Родословное древо теряет ветви из-за оккупации Крыма россией". Это уже 39-я ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требовали от россии расследовать дела пропавших в Крыму. По данным активистов, с момента аннексии Крыма россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими без вести.

4. СБУ сообщает о задержании на админгранице Крыма с Херсонщиной боевика международной наркогруппировки, который пытался сбежать в Крым. Весь сброд в Крым прет, где оккупанты создали для этого все условия.

5. Пенсионеры и дети войны выстроились за бесплатной едой в оккупированном Севастополе. Старики, получая продукты от волонтеров, жалуются на нищенские пенсии. "К концу месяца старики часто сидят на постной крупе и чае без сахара", – говорят волонтеры, которым оккупанты отказались выделить помещение под социальную столовую, мотивируя отказ тем, что "нет помещений", хотя "нежилые помещения выставляют в аренду пачками ежедневно". Тут вам и обещанное предателям процветание, и вечный девятомай урапатриотов. Скрепы трещат по швам.

Пенсионеры и дети войны выстроились за бесплатной едой в Севастополе. Старики,получая продукты от волонтеров, жалуются на нищенские пенсии.Оккупанты отказались выделить помещение под социальную столовую.Тут вам и процветание,и вечный девятомай урапатриотов https://t.co/ztN3iswBfk pic.twitter.com/vpqULLwbmm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. září 2019

6. На трассе "Таврида", которую крымчане прозвали "Трассой смерти", в районе строительства участка Новопавловка-Тополи, грузовик с поднятым кузовом снес путепровод. Водитель машины выжил. Что-то слишком часто грузовики оккупантов ездят с поднятыми кузовами.

Крым. На трассе "Таврида", которую крымчане прозвали "Трассой смерти", в районе строительства участка Новопавловка-Тополи, грузовик с поднятым кузовом снес путепровод. Водитель машины выжил. Что-то слишком часты грузовики оккупантов ездят с поднятыми кузовами pic.twitter.com/PKyTeW1LSx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. září 2019

7. Обсуждения способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интересней… Понаехавшие, запятнавшие себя "крымскими документами" (естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными: "У кого есть опыт оформления Шенгена себе и ребенку с крымскими доками? Анон".

Ответы: "Зачем? Сделаете укрпаспорт и катайтесь по Европе без проблем. А так надо ехать в Москву как минимум – так откат пальцев. Потом ждать в Москве. Это все время и деньги. А еще дадут – не дадут визу. Лучше в Херсоне подайте документы. Через месяц паспорт забрали и все, никаких проблем. Есть знакомые – делали (паспорта) в Москве. Там целое дело, начиная от выписок с банка, заканчивая долгим ожидаем, и не факт, что дадут", "(Из Москвы пишет) Дадут – не дадут… Если укрдоки есть, то, канеш, проще", "За этот год ни разу никто ничего не спрашивал. В Германии – так пограничник даже не глядя поставил печать. Единственное, некоторые спрашивали визу – то ли не все еще сотрудники знают, но говоришь просто: "Ноу виза, Юкрейн", и пропускают дальше без вопросов", "В Крыму уже масса понаехов с россии, с крымской пропиской. У них нет гражданства Украины. Лучше отвечать по существу заданного вопроса)))", "Мы – крымчане с крымской пропиской. Работаем официально в Москве более 15 лет на одном предприятии. Имеем временную регистрацию в Москве длительного срока (три года). Нам отказано. Крым. Меняйте прописку хоть в самую захудалую глубинку российскую. И буде вам Шенген. Вот. И это учтя, что в визовых центрах есть близкие знакомые, которые там работают", "На материковой россии крымчанам телефон задрипанный в кредит не дадут. Мотивируя, как и Северная Осетия, – горячая точка. Крым – оккупированная территория".

Крым. Обсуждения способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интересней... Понаехавшие, запятнавшие себя "крымскими документами" (естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными. Прочтите все сообщения pic.twitter.com/BnAIWd7vTZ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. září 2019

8. Очередные понаехавшие собрались в Феодосию: "Очень хочется к вам на пмж. Расскажите, как с ценами, зарплатами, образованием, кружками, секциями, съемом жилья? Проживаем в Забайкалье".

Ответы: "Цены – как в Москве. Зарплаты – как в Саратове. Образование, собственно, как и медицина в россии, – где-то глубоко в ж…", "В Москве даже дешевле", "Вы что?!!!!! В Москве в разы дешевле!!!!", "(Приперлась из оккупированной россией Горловки) М-да, видимо, одной мне тут хорошо: и цены не пугают, и климат устраивает, и зима нехолодная", "Не одной вам, мне тоже здесь неплохо! Просто некоторый контингент ожидал, что с приходом россии им денег насыпят, магазины и заправки будут бесплатные, работать будет не надо! А когда все, как прежде, оказалось… Теперь губу закатывают и параллельно негативом брызжут", "Если честно, мне кажется, даже очень много местных хотят СВАЛИТЬ ОТСЮДА! Здесь очень даже хорошо, благодаря морю и природе!!! НО ИЗ-ЗА РОССИИ ЗДЕСЬ Ж*ПА!!! В плане всего, что вы спросили. Не говорю, что было лучше!! НО И ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО!!! Горбатим на Москву", "Вы считаете, что в Крыму все богаты и счастливы? Почему не живется в своих городах? А потом все кричат, что кругом воняет канализацией, а почему? Потому что вас тут стало много", "Че вам Крым этот прилип, что ли? Вон, восточные гектары раздают, бери – не хочу", "Сама родом из Крыма. 9 лет жила в Москве! Приехала в родной город – в а@е от всего!", "Зарплаты низкие. Цены высокие. Медицина убитая. Мест в садиках нет. Категорически не советую", "Тупо выживаем", "(Автор поста) Понятно, ничего дельного не узнала, один стеб. Злые вы, крымчане", "Злые, потому что просто вофка появился у нас".

Крым. Очередные понаехавшие собрались в оккупированную россией Феодосию. Понаехавших встречают словами, которыми описывают "процветание" Крыма и всеобщую "радость" от толп понаехавшей саранчи. Рекомендую вашему вниманию pic.twitter.com/scuVmnuqbL — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. září 2019

P.S. Завершу выпуск словами прозревшего ватника из последнего пункта дайджеста: "Я не ожидал, что придут фашисты ко мне на работу, скажут: это все наше, и отожмут у меня работу. Крым не резиновый, достали оккупанты. Где понаехи – там разруха и беспредел".

Читайте предыдущий дайджест: Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша