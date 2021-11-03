В частности, в очереди на выезд возле пункта пропуска "Гоптовка" на Харьковщине, скопилось почти 200 грузовиков. Еще более 60 оформили, но они ожидают разрешения на въезд.

К теме Проект "Стена" на границе с Россией заканчивается: потратили вдвое меньше, чем планировали

Похожая ситуация периодически прослеживается и перед пунктом пропуска "Бачевск".

Как пытаются решить проблему

Возле "Гоптовки" пограничники совместно с полицейскими высылают дополнительные наряды, чтобы обеспечить очередность пересечения границы и предотвратить ситуации, которые угрожают безопасности дорожного движения.



Возле пункта пропуска "Гоптовка" скопились грузовики / Фото Госпогранслужбы

Стоит заметить, что очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное".

Например, через "Нехотеевку", которая расположена напротив украинской "Гоптовки", российская сторона пропускает до сотни грузовиков в сутки. Свои действия она объясняет технологическими схемами, хотя ранее удавалось оформлять по более чем 150 грузовиков.

Стоит прочитать Провокации от России и Беларуси: как украинскую границу хотели загнать в тупик

Пограничники порекомендовали учесть соответствующую информацию участникам международных автоперевозок.

Полный текст публикации Госпогранслужбы в фейсбуке:

Россия замедляет пропуск грузовиков из Украины.

Возле пункта пропуска "Гоптовка" на Харьковщине скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд в Россию. Еще более 60 оформлены. Однако они находятся в пункте пропуска и ожидают разрешения на въезд. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск".

Также возле "Гоптовки" пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции высылают дополнительные наряды, чтобы предотвращать ситуации, угрожающие безопасности дорожного движения, и обеспечивать очередность пересечения госграницы.

Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия аргументируют технологическими схемами, хотя ранее оформляли по 150 и больше грузовиков.

Государственная пограничная служба Украины рекомендует учесть соответствующую информацию участникам международных автоперевозок.