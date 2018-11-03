Очереди из пулеметов – меньшее, чем "сепары" могут "поздравить" украинских бойцов, – журналист

За сутки на Донбассе ранили двух наших бойцов. И это только с начала субботы, 3 ноября. Пророссийские наемники продолжают обстреливать позиции армейцев едва ли не по расписанию. Преимущественно ночью, но иногда открывают огонь и днем.

На позиции под самым Донецком просто так зайти трудно и опасно, так что приходится передвигаться перебежками. Враг здесь очень близко. Видно даже без бинокля.

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Посреди белого дня перемещаться по окопам, траншеям можно только на корточках, на четвереньках, потому что постоянно работает вражеский снайпер и вражеский пулеметчик. Поэтому приходится всем бойцам их немножко усмирять. Средство усмирения врага достаточно стандартное – ручной пулемет Калашникова.

Немножко проучить же надо. Чтобы больше не стреляли,

– сказал боец.

Все равно, этот день бойцы называют спокойным. Очереди из пулеметов и снайперский огонь – меньшее, чем "сепары" могут "поздравить" украинских защитников.

Несколько дней назад было два раза, мы начинали только работать, а по нам из АГС сыпал. Где-то 10 приходов было,

– рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Бойцы считают причиной усиления обстрелов ротацию среди пророссийских наемников.

"Здесь постоянно бахает. У них 3-го числа заканчивается ротация, и поэтому приходят новые подразделения и начинаются обстрелы", – считает военнослужащий ВСУ под позывным "Дагон".

Однако бойцы уверяют: сами также не молчат и на каждую провокацию враг получает серьезный ответ.