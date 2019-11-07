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      Очереди на границах уменьшатся: в Украине отремонтируют 16 пунктов пропуска

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      16 пунктов пропуска отремонтируют в ближайшие годы
      16 пунктов пропуска отремонтируют в ближайшие годы / inlviv.in.ua

      Государственная таможенная служба в следующем году планирует начать ремонт 16 пунктов пропуска в Украину, из них 3 – за деньги польского кредита. На строительство и капитальный ремонт пунктов пропуска в проект государственного бюджета заложено 488миллионов гривен.

      О намерениях Гостаможни ее руководитель Максим Нефедов сообщил в фейсбуке.

      Что планируют изменить благодаря ремонту?

      • уменьшить очереди;
      • создать комфортные условия для ожидания, например, чистые и удобные туалеты;
      • внедрить современные системы видеонаблюдения;
      • оборудовать все пункты пропуска весовыми комплексами.

      Главное, надо делать это системно, создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены,
      – заявил Нефедов.

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      держмитниця кордон пункт пропусту польща нефьодов
      Пункты пропуска, которые будут ремонтировать в следующем году

      Ремонт 12 пунктов пропуска планируется завершить уже в 2020 году, еще два – в 2021 и 2022 годах. Кроме того, в следующем году все пункты планируют оборудовать весовыми комплексами.

      Три пункта пропуска отремонтируют за международные деньги, ремонт остальных пунктов пропуска будет осуществляться за деньги госбюджета.

      Из польского кредита профинансируют развитие следующих трех пунктов пропуска на Львовщине:

      • "Краковец";
      • "Рава-Русская";
      • "Шегини".

      По словам Нефедова, кредит на реконструкцию этих трех пунктов пропуска Польша предоставила Украине еще в 2015 году. И деньги до сих пор не были освоены.

      На 12 пунктах планируют создать интегрированные системы видеонаблюдения.

      Также в планах Гостаможни – разработка проектов землеотводов и проектно-сметной документации по 19 дополнительным проектам.

      держмитниця нефьодов кордон пункти пропуску
      Задание построения и ремонта пунктов пропуска

      Обратите внимание! В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.

      В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16.

      Первой таможней нового образца стала Буковинская таможня, она уже зарегистрировала новое юридическое лицо. В Гостаможне надеются, что в ближайшее время будут зарегистрированы все 16 таможен уже новой Государственной таможенной службы.

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      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет Реконструкция Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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