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      Очереди, ночные засады и драки: что проходят прокуроры из-за скандальной поправки Лозового в УПК

      2 Читати новину українською
      Очереди в судах
      Очереди в судах / Screenshot

      Когда-то нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой внес скандальную поправку в Уголовно процессуальный кодекс. О ней много говорили, ее ругали, убеждали, что она остановит работу следствия. А потом прошло время и традиционно напряжение сошло, все об этой поправке забыли.

      Однако журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info не забыли и посмотрели, как прокурорам работается в новых условиях: посмотрели на ночные засады под судами, чтобы подать документы; посмотрели на очереди, в которых чуть ли не доходит до драк. В общем – на практическую сторону глупства законотворцев.

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      6 часов утра. Двор Печерского райсуда Киева. Следователи и прокуроры записываются в очередь, чтобы подать ходатайство в уголовных процессах: о разрешении на следственно-розыскные действия, на экспертизы, на обыски. Запись на листочке ведет дежурный, который с полуночи ждет в автомобиле. Это – работник прокуратуры или следственного подразделения налоговой. В нюансы нас посвящает следователь.

      Ходатайство в суде принимают только с 9 до 12 часов дня. И то – ограниченное количество. Кто не успел – приходит завтра. В очереди бывают даже драки. Очередь оживает внутри самого суда. Следователи и прокуроры стоят с ходатайствами перед одной дверью. И эти двери – не канцелярии суда. Но эта история – не комедия из судейских коридоров. А о причинах этого абсурда.

      Почему в судах вырастают эти дикие очереди из следователей и прокуроров? Потому что в октябре 2017 года парламент заставил правоохранителей идти в суд за разрешением буквально на каждый "чих". Чтобы провести любую экспертизу, следствию теперь нужно "добро" судьи. Чтобы продлить сроки расследования – тоже. Дамбу, которая и так трещала, прорвало.

      Следователи и прокуроры сбиваются в очередь перед дверью приемной главы Печерского райсуда – Руслана Козлова. Принимает ходатайство помощница судьи. Без немедленной регистрации и без каких-либо отметок о получении.

      черги прокурори поправка лозовий
      Слева – Руслан Козлов, справа – очередь в коридоре суда

      Аудио со скрытой камеры в очереди: как может сидеть девочка, непонятно кто, и вникать в документы, имеющие тайну следствия? Вот самое главное что. Есть еще такая тема, присут. Ты можешь хоть в списке быть, а она, эта девочка, сама решает, кого принимать, кого не принимать. И похр*н на эти списки. И прикол: зашел Иванов какой-то без пятнадцати 9 по договоренности, а у него уже там 60 ходатайств лежит. Она вышла в 10 часов и сказала: "Все – нахр*н".

      Есть ситуация, когда в приемной, то есть там председателя суда, решается вопрос: принимать, или не принимать. Я если отказывают даже в приеме ходатайства, то это не оспоришь даже. Потому что никто отметки не ставит. А в канцелярии отказываются принимать, хотя это – безосновательно. Инструкция по делопроизводству в судах не предусматривает возможности канцелярии не принимать любые обращения в суд,
      – рассказал Сергей Горбатюк, начальник Управления специальных расследований ГПУ.

      "Законодательной или на уровне каких-то подзаконных актов нет на это разрешения и не может быть", – отметил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич.

      Можно попробовать отправить ходатайство по почте, заказным письмом. Но это – себе дороже.

      Аудио со скрытой камеры в очереди: Раз направил по почте, так мне пришло такое письмо потом. И у меня вообще перестали принимать ходатайство.

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      В результате суд может контролировать дела в ручном режиме. Если надо затормозить дело в суде – запросто. Ходатайство о разрешении на обыск или на экспертизу можно не принять. Его можно потерять. Его можно долго-долго рассматривать. О разумных сроках расследования можно вообще забыть.

      "Нет эффективности, нет сбережений времени, так как следователю приходится в час ночи, в двенадцать... Это очень большая проблема, поскольку количество уголовных правонарушений и, соответственно, уголовных производств растет", – сказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

      А как раз Печерский суд имеет особое значение. Дела центральных подразделений Нацполиции, СБУ, ГБР, налоговой и Генеральной прокуратуры – его юрисдикция. Это напрямую отражается, например, и на делах Майдана.

      Как это используется? Формально, это является поводом для затягивания сроков досудебного расследования. Блокировка, фактически. А в заключении, по результатам, и уничтожение его,
       отметил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич.

      Какие люди несут ответственность за такой хаос – смотрите в видео программы "Наши деньги" (с 14:00)

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Судьи Печерский суд Киева
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