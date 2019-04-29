Очереди с утра и бесправие: как на оккупированной Луганщине принимают российские паспорта

В Новошахтинске, что в Ростовской области, открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной Луганщины. Между тем жители оккупированного Луганска начали оформлять необходимые псевдодокументы.

Центр в Новошахтинске начал работу в тестовом режиме, сообщает "Интерфакс". Сейчас там принимают документы "уполномоченных лиц" оккупационной администрации Луганщины.

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"По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", – заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов.

По его словам, центр может принять до 200 заявлений в день. Он также рассказал, что завтра откроют миграционный пункт. Там представители страны-агрессора будут оформлять российские паспорта для жителей оккупированных территорий. Местонахождение этого центра он не уточнил.

В то же время LIGA.net сообщает, что луганчане готовятся получать российские паспорта. Очереди в так называемый паспортный стол с 4 утра – для получения российского паспорта нужно сначала оформить паспорт фейковых республик.

Мы здесь бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучиться и сдать документы на "ЛНР-вский паспорт",

– цитирует издание слова жителей оккупированных территорий.

Оккупанты убеждают население, что льготы будут у тех, "в первую очередь, кто имеет "ЛНР-вский паспорт". Однако местные не слишком верят в то, что "вместе с российскими паспортами придут российские пенсии". Именно поэтому те, кто получают пенсии украинские, пока рисковать не хотят.

Издание также сообщает, что проукраински настроенные жители Луганска заявили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

Российские паспорта жителям оккупированных территорий

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства

для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

Однако это еще не все. Впоследствии российский лидер заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение Путин называет "не спонтанным, а хорошо просчитанным".

Реакция Владимира Зеленского

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский ответил главе на его намерения и призвал не тратить зря время. Он также отметил, что украинцы не захотят стать "новой нефтью", на которую власть России пытается превратить собственный народ. Кроме того, Зеленский призвал не говорить с Украиной языком угроз.

Как будут воплощать скандальный указ Путина?

Заявление на выдачу гражданства России от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта России без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Основное условие изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.