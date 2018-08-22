Очередная актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании: подробности

Немецкая актриса, которая фигурирует под псевдонимом Эмма Ломан, подала в суд на Харви Вайнштейна. Женщина заявила, что скандальный продюсер изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля в 2006 году.

По словам актрисы, Вайнштейн позвал ее на фестиваль, чтобы обсудить карьеру. Об этом сообщает издание The Guardian.

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В Каннах горе-продюсер пригласил Эмму в свой гостиничный номер, чтобы обсудить возможные роли в его фильмах. Отмечается в иске, что уж там он быстро забыл о "профессиональном поведение" и изнасиловал актрису.

После чего Вайнштейн угрожал женщине, что испортит ей карьеру, если она сообщит о случившемся. Этим она объяснила свое длительное молчание.

Как отмечает Ломан, она "чувствовала себя в безопасности" и решила сообщить об изнасиловании только в конце 2017 года, когда десятки женщин выступили с обвинениями в адрес голливудского кинопродюсера.



Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.



9 июля Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором продюсера обвиняла в изнасиловании третья женщина, имя которой не называется. Во время судебного заседания Харви Вайнштен в очередной раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить Харви под залог 1 миллион долларов.