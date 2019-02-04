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      Очередная авария коллектора в Бердянске оставила несколько районов города без воды

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      Несколько районов Бердянска снова остались без воды
      Несколько районов Бердянска снова остались без воды / Скриншот

      В результате обвала на одном из коллекторов, который произошел в воскресенье вечером, без воды остались такие районы города, как Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра.

      Об этом сообщила пресс-служба городского совета Бердянска.

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      24 канал сообщал о том, что в Бердянске из-за аварии на стоковом коллекторе частично отключили водоснабжение. Шесть дней специалисты ремонтировали поврежденную трубу. 2 февраля подачу воды восстановили, однако в воскресенье вечером произошло очередное обрушение коллектора.

      В городском совете отметили, что на месте провала коллектора без выходных продолжаются подготовительные работы для прокладки новой пластиковой трубы, но только этого будет не достаточно, поскольку нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора. По оценкам городского совета на это нужно минимум 20 миллионов гривен.

      Директор "Бердянскводоканал" Александр Македонский объяснил, что произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, а это чревато возможным дальнейшем обрушением коллектора.

      Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотранспорта происходит по одной полосе проспекта,
      – заявил Македонский.

      В пресс-службе городского совета Бердянска заметили, что главе Запорожской облгосадминистрации отправлено обращение с просьбой выделить финансирование на ликвидацию аварии из областного резервного фонда.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Запорожья Бердянск
      Источник: 24 Канал
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