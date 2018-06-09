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Очередная "Люфтганза": Гай Ричи пытался выдать киевские Березняки за Россию

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ЧС-2018: Гай Ричи пытался выдать Березняки за Россию
ЧС-2018: Гай Ричи пытался выдать Березняки за Россию / Кадр из видео

Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к чемпинату мира по футболу 2018, который должен состояться в России.

Видео было задумано как проморолик наушников марки Beats by Dre и в его съемках приняли участие многие мировые звезды спорта как: Неймар, Тьерри Анри, Эден Азар, Патрис Эвра, Месут Озил, Серена Уильямс и другие.

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Однако не обошлось без очередного ляпа.

По сценарию в начале ролика события разворачиваются в одном из спальных районов российского города, однако на самом деле эти кадры снимали в Киеве. Двор, в котором разворачивалась главная сюжетная линия, расположен в столичном районе Березняки.

Внимательные зрители также заметили и другие детали, которые указывают на то, что эти кадры были отсняты в Украине: на холодильнике висит магнит с надписью "З Днем закоханих" и другой – с логотипом украинской торговой марки "Славяночка".

ЧС-2018 Гай Річі Київ

В промо-ролике к ЧМ-2018 Гай Ричи пытался выдать Киев за Россию

Также в ролике можно заметить автомобили с украинскими номерами.

Как пишет издание DTF Magazine, для съемок Гай Ричи специально приезжал в Киев на две недели.

Смотрите видео промо-ролика Гая Ричи к ЧМ-2018, где он пытался выдать Киев за Россию:

К слову, это уже не первый случай, когда накануне старта ЧМ-2018 Украину пытаются выдать за Россию. Ранее немецкая компания Lufthansa опубликовала проморолик, где киевскую Русановку пытались выдать за российскую глубинку. После возмущения в соцсетях видео было удалено, а немецкая авиакомпания извинилась за этот случай.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Новости Киева Скандал Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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