Очередная партия тестов и медицинских средств из Китая прибудет в Украину 1 апреля
Китай подтвердил централизованную доставку в Украину средств для борьбы с коронавирусом. Очередная партия прибудет 1 апреля.
Детали сотрудничества между Китаем и Украиной во время пандемии коронавируса обсудил глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Китая в Украине Фань Сяньжун, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.
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В частности, китайские города передадут Украине:
- тесты ПЦР;
- дистанционные термометры;
- медицинские очки;
- другие средства защиты для медицинских работников.
Отметим, в Украину уже прибыли два самолета с грузом медсредств из Китая. Последний 29 марта доставил 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты. Их раздадут полицейским, военным и медикам.
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