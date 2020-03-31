Очередная партия тестов и медицинских средств из Китая прибудет в Украину 1 апреля

Китай подтвердил централизованную доставку в Украину средств для борьбы с коронавирусом. Очередная партия прибудет 1 апреля.

Детали сотрудничества между Китаем и Украиной во время пандемии коронавируса обсудил глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Китая в Украине Фань Сяньжун, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В частности, китайские города передадут Украине:

тесты ПЦР;

дистанционные термометры;

медицинские очки;

другие средства защиты для медицинских работников.

Отметим, в Украину уже прибыли два самолета с грузом медсредств из Китая. Последний 29 марта доставил 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты. Их раздадут полицейским, военным и медикам.



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