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      Очередная партия тестов и медицинских средств из Китая прибудет в Украину 1 апреля

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      Груз с медсредствами прибудет 1 апреля / Гал-инфо

      Китай подтвердил централизованную доставку в Украину средств для борьбы с коронавирусом. Очередная партия прибудет 1 апреля.

      Детали сотрудничества между Китаем и Украиной во время пандемии коронавируса обсудил глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Китая в Украине Фань Сяньжун, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

      К теме Китайские маски – бракованные: Нидерланды отозвали 600 тысяч масок из Китая

      В частности, китайские города передадут Украине:

      • тесты ПЦР;
      • дистанционные термометры;
      • медицинские очки;
      • другие средства защиты для медицинских работников.

      Отметим, в Украину уже прибыли два самолета с грузом медсредств из Китая. Последний 29 марта доставил 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты. Их раздадут полицейским, военным и медикам.

      Як використовувати маску
      Как правильно использовать маску? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине авиация Медицина МИД Украины Китай
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