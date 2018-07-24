Очередная порция троллинга от Samsung: компания выпустила забавные ролики о iPhone X

Компания Samsung выпустила очередную порцию видеороликов с насмешками над недостатками iPhone X. Стоит отметить, что видео выпущены в рамках рекламной кампании Ingenius и должны подчеркнуть преимущества смартфона Galaxy S9.

Об этом сообщает TJournal.

Читайте также: Samsung посмеялся над iPhone в новой рекламе: видео

Действие всех роликов происходит в фирменном магазине Apple. Покупатели задают одному и тому же консультанту вопрос по поводу iPhone, одновременно указывая на преимущество смартфона Samsung.

В первом ролике высмеивается отсутствие у iPhone X разъема для наушников и необходимость использования дополнительного адаптера, если у владельца смартфона 3,5-миллиметровые наушники. Кроме того, если пользователь планирует одновременно заряжать смартфон и слушать музыку, ему необходимо купить другой адаптер с двумя выходами.

Samsung УПК над отсутствием 3,5 миллиметрового разъема в iPhone X – смотрите видео

Во втором видео Samsung издевается над тем, что в комплекте с iPhone X не идет быстрая зарядка. Консультант предлагает клиенту купить другой USB-кабель и переходник. Покупатель вспоминает, что при покупке Galaxy S9 покупатель получает быструю зарядку бесплатно.

Samsung УПК над отсутствием быстрой зарядки в комплекте iPhone X – смотрите видео

В третьем ролике Samsung подчеркивает, что у камеры Galaxy S9 более высокая оценка в рейтинге DxOMark. В тоже время консультант Apple призывает покупателя верить сердцу, а не цифрам.

Samsung УПК над камерой iPhone X – смотрите видео

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно