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      Очередная выходка Кивы: политик в обрезе Джокера превратил своего шефа Медведчука в монстра

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      Илья Кива / 24 канал

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова попал в центр внимания. На этот раз он опубликовал странное фото с лидером ОПЗЖ и одновременно кумом Путина Виктором Медведчуком.

      Вышеупомянутая фотография появилась в его фейсбуке. На кадрах Кива появился в обрез Джокера – именно в такой маске он недавно засветился на пленарном заседании.

      Звено внимание! Кива в эфире Кремль ТВ объяснил свою выходку с маской "Джокера" в Раде

      Зато своего начальника Медведчука народный избранник решил превратить в персонажа из фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгера.

      "Ужас "Слуг Сороса", – подписал он фото, адресуя его, вероятно, фракции "Слуга народа".

      А так выглядит оригинальное фото Кивы с Медведчуком:

      Кива, Медведчук, Джокер, ОПЗЖ, Опозиційна платформа – За життя

      К слову, недавно Кива попал в еще один конфуз. В комментарии 24 каналу политик не смог назвать точную дату Дня достоинства и свободы. По его убеждению, этот день в Украине отмечают 24 августа, как и День Независимости. На самом деле – 21 ноября в честь начала двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).

      Советуем ознакомиться! Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

      ДРУГИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ВЫХОДКИ ИЛЬИ КИВЫ:

      Взрывы боеприпасов в Балаклее: главное – фото и видео
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива
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