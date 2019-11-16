Очередная выходка Кивы: политик в обрезе Джокера превратил своего шефа Медведчука в монстра

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова попал в центр внимания. На этот раз он опубликовал странное фото с лидером ОПЗЖ и одновременно кумом Путина Виктором Медведчуком.

Вышеупомянутая фотография появилась в его фейсбуке. На кадрах Кива появился в обрез Джокера – именно в такой маске он недавно засветился на пленарном заседании.

Звено внимание! Кива в эфире Кремль ТВ объяснил свою выходку с маской "Джокера" в Раде

Зато своего начальника Медведчука народный избранник решил превратить в персонажа из фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгера.

"Ужас "Слуг Сороса", – подписал он фото, адресуя его, вероятно, фракции "Слуга народа".

А так выглядит оригинальное фото Кивы с Медведчуком:

К слову, недавно Кива попал в еще один конфуз. В комментарии 24 каналу политик не смог назвать точную дату Дня достоинства и свободы. По его убеждению, этот день в Украине отмечают 24 августа, как и День Независимости. На самом деле – 21 ноября в честь начала двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).

Советуем ознакомиться! Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

ДРУГИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ВЫХОДКИ ИЛЬИ КИВЫ: