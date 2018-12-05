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      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются

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      Турбина Siemens
      Турбина Siemens / Фото из открытых источников

      В оккупированном Крыму все никак не могут полноценно запустить украденные турбины Siemens. Похоже, что скандал с вывозом в оккупированный Крым из России турбин неспешно, но уверенно переквалифицируется в цирковое представление.

      Напомню, это уже не первый перенос сроков. Так, еще в 2017 году сроки запуска теплоэлектростанций, на которых и были установлены злосчастные турбины, были сдвинуты. Например, два первых энергоблока на Симферопольской и Севастопольской ТЭС, которые планировали запустить еще к сентябрю-2017, перенесли на май 2018 года, а вторую очередь на июнь-2018.

      Но, переносы сроков ничего не дали, за окном уже декабрь-2018, а турбины все как не работали так и не работают. Ну, как не работают, запущены были энергоблоки первой очереди – да, это правда, вот только работают они пока в режиме пусконаладки. Причем, в ходе этого режима порою выдают мощность равную – 0.

      Что же, похоже, за отведенное оккупантам время, они так и не смогли полностью разобраться во всех тонкостях установки сложного оборудования без наличия специалистов соответствующей компании. С учетом же того, что блоки уже изначально при старте сбоят, не исключено, что если их даже и удастся вывести на полную мощность, то проработают в таких условиях они не долго. А ремонтировать их уже никто не приедет...

      Переиграли!

      Читайте также: Французский след на российских истребителях: импортзамещению "капут"?

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости Крыма Похищение
      Источник: 24 Канал
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