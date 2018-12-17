Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю

Предлагаем вашему вниманию главные новости США за минувшую неделю (10 декабря – 15 декабря 2018 года).

Шантаж по-президентски

The Wall Street Journal – 11/12. Трамп публично поссорился с топ-демократами и заявил, что закроет правительство, если Конгресс не включит в бюджет финансирование пограничной стены. Необычная сцена разыгралась прямо в Овальном кабинете. На финансирование стены Трамп требует выделить 5 миллиардов долларов, поскольку конструкция является центральным элементом его повестки дня.



Дональд Трамп разговаривает с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером / Фото BRENDAN SMIALOWSKI, AFP/Getty Images

Я буду горд закрыть правительство ради защиты границы,

– сообщил Трамп лидеру меньшинства Чаку Шумеру и лидеру большинства Палаты представителей Нэнси Пелоси в Овальном кабинете.

Похожим способом Трамп "шантажирует" не только демократов, но и российского лидера Владимира Путина. Советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп не собирается встречаться с Путиным до тех пор, пока он не отпустит украинские судна и моряков.

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Китай пошел на уступки Америке

The Wall Street Journal – 11/12. Китай согласился уменьшить тарифы на американские автомобили с 15% и до 40%. Китайский вице-премьер Лью Хи оповестил об этом министра финансов США Стивена Мнучина по телефону. Пока непонятно, когда данные меры будут введены.

Китай поднял тарифы на ввоз американских автомобилей в ответ на повышение тарифов на китайскую продукцию со стороны США. Тем не менее лидеры двух стран на последнем саммите в Буэнос-Айресе договорились заключить мирный торговый договор в течение 90 дней.

Сенат принял важные законопроекты

The New York Times – 11/12. В Сенате приняли законопроект на суму 867 млрд долларов в поддержку фермеров, и отклонили ужесточения требований получения талонов на еду. Согласно законопроекту, два раза в десять лет будет предоставляться социальная защита фермерам, которые пострадали из-за непредсказуемых погодных условий или тарифных ставок.

Фермерский законопроект – это хороший закон для наших фермеров и для всех, кто ест,

– сообщает топ-демократ в Сельскохозяйственном комитете Сената.



Разрушенния после авиационных бомбардировок в Сане, Йемен / Фото Tyler Hicks

Суд вынес решение по делу Коэна

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам лишения свободы. Майкла Коэна признали виновным в предоставлении ложной информации Конгрессу, уклонении от уплаты налогов и нарушении закона о финансировании избирательной кампании. Следствие утверждает, что Коэн тайно заплатил двум женщинам за то, чтобы они сохранили молчание о предполагаемых романах с Трампом.

Коэн думал, что сможет спасти свою репутацию и избежать тюремного срока, если он будет помогать расследованию Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США 2016 года. Поэтому он на прошлой неделе признался, что солгал в 2017 году в Конгрессе по поводу связей Трампа с российскими властями. Но его признание не повлияло на приговор.

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Трамп со злостью отреагировал на довольно небольшой срок тюремного заключения Майкла Коэна.

Я никогда не приказывал Майклу Коэну нарушать закон,

– утверждает президент.

Бутина призналась в шпионаже



Марии Бутиной грозит пол года лишения свободы

The Guardian – 13/12. Тридцатилетняя Мария Бутина стала первой осужденной гражданкой России в деле о российском вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Мария Бутина выстроила мощную сетку контактов в окружении Дональда Трампа, пыталась влиять на Национальную стрелковую ассоциацию и передавала данные об американских политиках российскому правительству.

В окружном суде штата Колумбия Бутина призналась в сговоре с российским правительством против США. Поскольку она пошла на сделку со следствием, вместо пяти лет Марии Бутиной грозит пол года лишения свободы.

Суд признал "Обамакер" неконституционным законом

Independent – 14/12. Федеральный судья постановил, что закон о доступном здравоохранении, более известный как "Обамакер", является неконституционным. Коалиция из 20 штатов обратилась в суд с соответствующим иском. Окружной судья штата Техас Рид О'Конор согласился, что изменения, которые были внесены в налоговое законодательство прошлого года об отмене штрафа за отсутствие медицинской страховки, аннулирует весь закон о защите пациентов и доступном здравоохранении.

Президент Трамп незамедлительно отреагировал на решение судьи в своей твиттере:

Как я и предсказывал с самого начала, "Обамакер" – неконституционное бедствие. Сейчас же Конгресс должен принять сильный закон, который предоставит отличную медицинскую помощь и защитить ранее существующие условия.

Белый дом приветствовал нововведение, но отметил, что закон останется в действии пока не закончиться ожидаемая апелляция в Верховный суд. Демократы, действительно, пообещали оспорить данное решение в Верховном суде США.

Новые назначения и увольнения

Street Journal и The Wall – 15/12. Администрация президента США на этой неделе отметилась очередной ротацией сотрудников.

Министр внутренних дел США Райан Зинке, который является субъектом десятка правительственных расследований, покинет свой пост до конца этого года. Трамп объявил об уходе Зинке в своем твиттере, написав, что министр "сделал многое за свое время прибывания в должности". Трамп также поблагодарил Зинке за его службу в администрации президента и добавил, что новый министр внутренних дел будет выбран на следующей неделе.

В последние месяца стало очевидно, что Райан Зинке будет мишенью демократов, когда они займут Палата представителей в новом году. Сам Зинке сказал, что решил уйти, поскольку большое количество расследований против него может подорвать работу президента и администрации.



Мик Малвейни / ФотоThe New York Times

The New York Times – 15/12. Трамп также выбрал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Им стал действующий директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни, который заменит на этом посте Джона Келли. Напомним, что Джон Келли подал в отставку с этой должности на прошлой неделе.

Назначение Мика Мавейна привлекает внимание тем, что в 2016 году он назвал Трампа "ужасным человеческим существом", который говорит "отвратительные и неоправданные" вещи о женщинах.

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