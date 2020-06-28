Во Львове ночью на 28 июня 7 нетрезвых жителей города напали на бригаду скорой помощи. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно, нецензурно ругались и даже позволили себе плевать в врача.

Хулиганами были жители Львова в возрасте от 18 до 29 лет, рассказали в полиции области. Во время конфликта с врачами, говорят правоохранители, был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.

Недавно Неадекватные молодые люди сильно избили врача во время вызова на Закарпатье: Супрун бьет тревогу

Правоохранители установили личности нарушителей и составили на них аж 7 админпротоколов:

два по статье 173 о мелком хулиганстве;

четыре по статье 178 – Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде;

один по статье 183 о заведомо ложном вызове специальных служб.

Никаких других подробностей событий той ночи полиция не предоставила. Впрочем, шума в соцсетях наделало сообщение фельдшера, которая стала непосредственной жертвой нападения.

Подробности от фельдшера

В составе бригады скорой помощи, которая стала жертвой конфликта, была фельдшер Вера Олексив. Она написала подробности ночного инцидента в фейсбук-сообществе "Самая "скорая" помощь".

По ее словам, бригаду вызвали к молодому человеку с симптомами алкогольного отравления, он терял сознание и блевал. Врачи приехали по адресу, перезвонили и спросили о состоянии больного. На это, как рассказывает фельдшер, им дерзко ответили: "Тебе что, 100 гривен дать, чтобы ты поднялась?!".

В дальнейшем врачам пришлось подниматься по лестнице на 9 этаж, ведь лифт не работал. Медики на лестнице встретили пьяного мужчину, к которому, как оказалось позже, и направлялись на вызов. Неожиданно он вырвал у врача чемодан с медикаментами и выбросил его.

Начало конфликта: разбросанные лекарства / Фото Веры Олексив

Впоследствии из квартиры вышла пьяная компания и конфликт обострился: они начали оскорблять медиков, вели себя неадекватно и матерились.

Вера Олексив рассказала, что медики сразу вызвали полицию. Правоохранители приехали на вызов, однако на месте не составили на нарушителей протоколов. В их же присутствии один из нападавших оплевал врача.

Когда полиция после трех часов "разбора полетов" уехала, конфликт разгорелся с новой силой, а бригада врачей осталась один на один с хулиганами.

Они начинают бить по нашей машине и качать ее, в результате чего наш водитель затрагивает соседнюю машину. Дальнейшие оскорбления и угрозы! Никого в участок из них не забрали!

– написала Вера Олексив.

Пост фельдшера в фейсбуке

Супрун об избиении бригад "скорой"

Лишь недавно теме избиения бригад скорой большой пост в фейсбуке посвятила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Она описала вопиющий случай избиения врача скорой в Тячеве: компания из примерно 10 молодых людей набросилась на врача районной больницы Василия Копинца.

Супрун отметила, что ситуация, когда нападают на врачей экстренной медицинской помощи, которые ежедневно спасают человеческие жизни, возмутительна и недопустима. И что хуже всего, такие случаи – не редкость и систематически происходят по всей стране.

Супрун отметила, что после угроз и легких телесных повреждений работники бригад экстренной медпомощи обычно не обращаются в полицию, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное. Поэтому подобные случаи часто не фиксируют в статистике, а конфликты и угрозы правоохранители не берут на учет.