Фирмы пасынка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса получат не менее 65 миллионов гривен. Предприятие Родиона Гайсинского будет одним из подрядчиков ремонта дороги города. Также у него будут покупать краски.

Тендер проводит департамент строительства и путевого хозяйства горсовета Харькова. Его общая сумма – более 188 миллионов гривен.

К теме Миллиардное "наследство Кернеса": журналисты показали, что досталось его пасынку и жене

Подробнее о тендерной закупке

Как пишет Харьковский антикоррупционный центр, департамент заключил договор с коммунальным предприятием "Дорремстрой". Оно должно провести реконструкцию уличной сети.

Победитель тендера указал, что ремонт будут делать два субподрядчика. Цена работы каждого из них – более 20% от стоимости договора.

Что это за субподрядчики

"Паркинг+" – 11,24% фирмы с февраля принадлежат пасынку Геннадия Кернеса Родиону Гайсинскому. Конечный бенефициар компании официально гонконгский офшор. Компания 10 лет является главным подрядчиком ремонта дорог Харькова.

"Трек Лайн" – занимается поставкой краски для дорожной разметки, битума и стыковочной ленты. Предприятие покупает их не у случайных фирм. В частности, в Чешской Inter Tech Praha, одним из владельцев которой является Родион Гайсинский.

Интересный момент

По данным издания Bihus.Info в течение 10 лет на посту харьковского мэра Кернес создал целую империю. Он наращивал не только влияние, но и активы.

Официально демонстрировали только небольшую часть. Остальное же все существовало благодаря целому ряду подставных лиц.

В последние несколько лет активы начали официально "отбеливать" и передавать неофициальной жене Кернеса Оксане Гайсинской. Также часть получил ее сын – Родион. Парень мгновенно из обычного студента превратился в молодого миллионера.



Родион Гайсинский вместе с Геннадием Кернесом / Фото из инстаграма Rodiong

Обратите внимание! Старший сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса задекларировал 30 миллионов гривен наличными. Кирилл Кернес указал, что эти деньги в прошлом году подарил ему покойный отец.