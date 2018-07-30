Очередное ДТП с участием автобуса: пострадали иностранец и еще 7 украинцев

Днем 30 июля на автодороге Львов – Луцк вблизи села Стоянов в Радеховском районе Львовской области произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia с микроавтобусом Volkswagen Transporter, в результате чего по меньшей мере 8 человек получили телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области, инцидент случился около 15:00.

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"Полицейские установили, что автомобиль Skoda Octavia под управлением 58-летнего жителя Ужгорода столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter, водителем которого был 38-летний житель Луцка. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семеро пассажиров Volkswagen'а, один из которых – иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются", – отмечают правоохранители.

Добавим, что сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, утром 30 июля в Полтаве столкнулись полицейская машина и микроавтобус инкассаторов, в результате чего инкассаторское авто перевернулось набок, а у полицейского была сильно повреждена передняя часть. В результате пострадали несколько человек.