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      Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"

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      "Адмирал Нахимов"
      "Адмирал Нахимов" / LiveJournal

      Похоже, многострадальному тяжелому атомному ракетному крейсеру проекта 11442М "Адмирал Нахимов", так и не суждено выйти из состояния бесконечного ремонта. Даже псевдо модернизации, на которые он был отправлен еще в далеком 1997 году, с размещением в сухом доке в 1999-м не помогла.

      Как вы понимаете, без малого 20 лет ТАРК ожидает своего звездного часа и возвращения в бескрайне океанические воды, но – напрасно.

      Причем, создается впечатление, что целью ВМФ РФ является не столько возвращение в строй данного крейсера, сколько установление мирового рекорда по длительности проведения ремонтных работ.

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      Как известно, не так давно было объявлено, что сроки сдачи ТАРК "Адмирал Нахимов" были в очередной раз сдвинуты вправо – до 2022 года. Причиной тому стало отсутствие в наличии систем автоматики. Но, дальше больше.

      Как выяснилось, за последние месяцы работы на крейсере не проводились вообще. А буквально на днях в сеть были выложены фото "Адмирала Нахимова", подтверждающие неизменно плачевное состояние корабля.

      Осмелюсь предположить, что объявленные ранее очередные сроки сдачи крейсера вновь не будут выдержаны и в скором времени, мы услышим об очередном "переносе вправо". Это, конечно же, не может не радовать, ведь, по сути, мы с вами наблюдаем за тем, как гордость ВМФ РФ, грозный ТАРК "Адмирал Нахимов" превратился банально в объект по отмыванию бюджетных денег. Ура-патриотические же слои РФ неистово верят, что работы ведутся и скоро "Адмирал" будет грозить капиталистическим АУГ в океанских просторах.

      Пускай верят, кто же им мешает? Но факт остается фактом, такие корабли как "Адмирал Нахимов" России не то, что бы по силам строить, она их даже отремонтировать толком не может.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Новости политики Публикации
      Источник: Facebook
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