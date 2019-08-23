Очередное предательство прокуратуры, – отец Кати Гандзюк о затягивании дела об убийстве

Папа херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Виктор, говорит: дело об убийстве его дочери умышленно затягивают. И делают это, в частности, прокуроры. Уже дважды в зал не приходит обвиняемый Игорь Павловский. Из-за его неявки суд объявил перерыв до октября.

Виктор Гандзюк выразил недовольство на своей Facebook-странице. По его мнению, суды над подозреваемыми в убийстве его дочери сознательно затягивают, чтобы таким образом постепенно развалить дело.

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Суд перенесен на октябрь, когда в Украину вернется адвокат. Очередное "приостановление" в деле. Очередное предательство прокуратуры,

– подчеркнул он.

По словам Гандзюка, все, что сейчас происходит выгодно и следствию, и обвиняемым.

"Это выгодно. Чтобы устали ходить. И активисты. И пресса. Чтобы решить все скрытно. Чтобы развалить все окончательно", – резюмировал Виктор Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.

Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей ужасного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападающий Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.

Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и привело к ее смерти.

В то же время, адвокаты считают причастными к убийству Кати: голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк​: