Очередной этап на ралли Дакар завершился авариями: видео
На ралли Дакар в Южной Америке завершился 8-й этап. Многих гонщиков постигли неудачи на этом этапе: кому-то пришлось вызволять свое авто из песка, а кто-то столкнулся с техническими проблемами.
Себастьян Леб одержал победу на восьмом этапе ралли в зачете внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, тройку сильнейших замкнул Якуб Пшигонски.
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Таким образом, Леб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачете, но оно все еще составляет более 40 минут.
Дакар-2019. Автомобиліи. Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) +46.29
3. Себастьян Леб (Peugeot) +46.45
Экипаж "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Жерар де Рой.
По итогам дня Николаев упустил лидерство в общем зачете, уступив его Дмитрию Сотникову.
Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер)
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +26.49
3. Жерар де Рой (Ивеко) +1: 07.43
Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на восьмом этапе в зачете квадроциклов. Вторым к финишу пришел Густаво Гальего, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.
После этого успеха Кавильяссо укрепил лидерство в общем зачете, которое достигло почти полтора часа.
Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha)- + 1: 24.52
3. Густаво Гальего (Yamaha) - +1: 47.49
Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на восьмом этапе ралли в зачете мотоциклов. Второе место досталось Кристьяну Баумгарту из Бразилии, тройку лидеров замкнул Жерар Фаррес Гуэль.
Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +54.10
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +1: 08.09
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