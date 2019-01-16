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      Очередной этап на ралли Дакар завершился авариями: видео

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      Результаты Дакар-2019
      Результаты Дакар-2019 / twitter.com

      На ралли Дакар в Южной Америке завершился 8-й этап. Многих гонщиков постигли неудачи на этом этапе: кому-то пришлось вызволять свое авто из песка, а кто-то столкнулся с техническими проблемами.

      Себастьян Леб одержал победу на восьмом этапе ралли в зачете внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, тройку сильнейших замкнул Якуб Пшигонски.

      Читайте также: Дакар-2019: Британский гонщик выиграл этап, спасая соперника: видео

      Таким образом, Леб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачете, но оно все еще составляет более 40 минут.

       

       

       

       

      Дакар-2019. Автомобиліи. Общий зачет

      1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
      2. Хоан Нани Рома (MINI) +46.29
      3. Себастьян Леб (Peugeot) +46.45

       

       

      Экипаж "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Жерар де Рой.

       

       

      По итогам дня Николаев упустил лидерство в общем зачете, уступив его Дмитрию Сотникову.

      Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

      1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер)
      2. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +26.49
      3. Жерар де Рой (Ивеко) +1: 07.43

      Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на восьмом этапе в зачете квадроциклов. Вторым к финишу пришел Густаво Гальего, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.

      После этого успеха Кавильяссо укрепил лидерство в общем зачете, которое достигло почти полтора часа.

       

       

      Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

      1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
      2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha)- + 1: 24.52
      3. Густаво Гальего (Yamaha) - +1: 47.49

       

       

      Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на восьмом этапе ралли в зачете мотоциклов. Второе место досталось Кристьяну Баумгарту из Бразилии, тройку лидеров замкнул Жерар Фаррес Гуэль.

      Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

      1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
      2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +54.10
      3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +1: 08.09

       

       

       

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      Теги: Спорт Паралимпийские игры Гонки
      Источник: 24 Канал
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