Очередной этап на ралли Дакар завершился авариями: видео

На ралли Дакар в Южной Америке завершился 8-й этап. Многих гонщиков постигли неудачи на этом этапе: кому-то пришлось вызволять свое авто из песка, а кто-то столкнулся с техническими проблемами.

Себастьян Леб одержал победу на восьмом этапе ралли в зачете внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, тройку сильнейших замкнул Якуб Пшигонски.

Читайте также: Дакар-2019: Британский гонщик выиграл этап, спасая соперника: видео

Таким образом, Леб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачете, но оно все еще составляет более 40 минут.

Loeb "On Fire" is the most intense moment of Stage 8, offered by Rebellion Timepieces.



@SebastienLoeb desatado es el momento más intenso de la Etapa 8, ofrecido por Rebellion Timepieces.#Dakar2019 | @RebellionTime pic.twitter.com/hZ3MM93lbl — DAKAR RALLY (@dakar) 16 січня 2019 р.

Дакар-2019. Автомобиліи. Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) +46.29

3. Себастьян Леб (Peugeot) +46.45

More than half an hour lost today for Peterhansel after getting stuck twice on the sand



Más de media hora de pérdida hoy para @s_peterhansel tras varar en la arena dos veces #Dakar2019 pic.twitter.com/a8HZzedGyf — DAKAR RALLY (@dakar) 15 січня 2019 р.

Экипаж "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Жерар де Рой.

Resumen Etapa 8: San Juan de Marcona > San Juan de Marcona | Camiones



Victoria para Sotnikov#Dakar2019 pic.twitter.com/ty2ADkeILN — DAKAR RALLY (@dakar) 16 січня 2019 р.

По итогам дня Николаев упустил лидерство в общем зачете, уступив его Дмитрию Сотникову.

Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер)

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +26.49

3. Жерар де Рой (Ивеко) +1: 07.43

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на восьмом этапе в зачете квадроциклов. Вторым к финишу пришел Густаво Гальего, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.

После этого успеха Кавильяссо укрепил лидерство в общем зачете, которое достигло почти полтора часа.

For @sarita98garcia & @JaviVegafreeski it was a dream to finish the Dakar together in the #OriginalByMotul category. Now he has to finish for both...



VOTE FOR THE BEST EPIC STORY on our Facebook page ⁰@Motul #EpicStorybyMotul



Click here ️ https://t.co/k03q8LhZz8 pic.twitter.com/gC7jMrWs5r — DAKAR RALLY (@dakar) 15 січня 2019 р.

Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha)- + 1: 24.52

3. Густаво Гальего (Yamaha) - +1: 47.49

Etapa 8 / San Juan de Marcona - Pisco #Dakar2019



3° en la Etapa 2° en la General



"Fue otra etapa exigente, seguimos en carrera a un ritmo tranquilos cuidando el Quad y sin problemas que es lo mas importante. Nos mantenemos segundos en la general ! pic.twitter.com/GSofnIzjgk — Jere Gonzalez F. (@jeregonzalezfe) 15 січня 2019 р.

Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на восьмом этапе ралли в зачете мотоциклов. Второе место досталось Кристьяну Баумгарту из Бразилии, тройку лидеров замкнул Жерар Фаррес Гуэль.

Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +54.10

3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +1: 08.09

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram