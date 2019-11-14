Кива не знает даты Дня достоинства и свободы: видео

Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива назвал неправильную дату празднования Дня достоинства и свободы.

Во время общения с журналистом 24 канала, который ему задал прямой вопрос, Кива заявил, что День достоинства и свободы отмечают 24 августа – тогда же, когда и День Независимости.

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Заметим, что День достоинства и свободы ежегодно отмечается 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

Кива не знает, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы: смотрите видео

Что известно о Дне достоинства и свободы?

Этот праздник отмечают ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года). Его своим указом от 13 ноября 2014 года начал пятый украинский президент Петр Порошенко. День достоинства и свободы является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока его своим указом не отменил президент-беглец Виктор Янукович.

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В КАКИЕ СКАНДАЛЫ И КОНФУЗЫ ПОПАДАЛ В ЭТОМ ГОДУ КИВА: