Очередной скандал на ЧМ-2018: швейцарских футболистов оштрафовали за политического "орла"

Швейцарских футболистов оштрафовали за политические жесты во время празднования гола в матче против сборной Сербии на Чемпионате мира по футболу 2018, что сейчас идет в России.

ФИФА оштрафовала трех швейцарских футболистов.

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Речь идет о Граните Джаке, Джердане Шакире и Штефане Лихтштайнере. Они должны заплатить штраф в 10, 10 и 5 тысяч швейцарских франков соответственно. Футболисты также получили предупреждение, информирует пресс-служба ФИФА в понедельник.

Спортсменов оштрафовали за то, что во время матча Швейцария – Сербия группового этапа чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии Джака и Шакири, которые являются этническими албанцами из Косово, праздновали забитые голы, показывая политические символы.

После забитых голов в ворота Сербии оба футболиста "скрестили" руки, изобразив таким образом двуглавого орла с герба Косово, а Сербия независимость Косово не признает.

Xherdan Shaqiri and Granit Xhaka could face punishment for 'political' goal celebrations https://t.co/vPpSIHC0dk pic.twitter.com/FQRZVFszBn — The Independent (@Independent) 23 червня 2018 р.

Болельщики сборной Сербии после этих жестов освистали футболистов, швыряя на поле предметы и растягивали баннеры с дискриминационными надписями.

За это ФИФА также оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 54 тысячи швейцарских франков.

Матч между сборными Швейцарии и Сербии на ЧМ-2018 закончился со счетом 2:1 в пользу швейцарцев.