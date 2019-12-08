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      Очередной скандал на Укрзализныце: пассажиры "Интерсити" могут получить проблемы с питанием

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      Скандал на Укрзализныце: есть вероятность, что WOG Cafe исчезнет из поездов "Интерсити"

      31 декабря 2019 истекает контракт между Укрзализныцей и WOG Cafe по услугам питания в поездах "Интерсити" и "Интерсити +". Действовал он в течение последних 3,5 лет. Итак, теперь остается неизвестным, будет ли с 1 января возможность заказать питание и горячие напитки во время поездки. Также беспокоит и вопрос качества услуг, с которым придется столкнуться при изменении оператора кейтеринга.

      Украинский дипломат и переводчик Дмитрий Чекалкин в своем фейсбуке утверждает, что одна из трех компаний, участвующих в конкурсе, знала о своей победе еще в мае. По его словам, эта компания вообще не имеет опыта и предпосылок к успеху в этом бизнесе. Чекалкин добавил, что в целом этот конкурс является непрозрачным.

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      Это все происходит на фоне того, что за 3,5 года работы у нынешнего партнера Укрзализныци, компании WOG Cafe, не было претензий ни по качеству услуг, которые они предоставляют, ни по работе персонала. А это дает WOG Cafe право приоритетного продления контракта,
      – подчеркивает дипломат.

      По его словам, сейчас компания WOG Cafe обратилась в суд с иском о признании неправомерности проведения конкурса.

      Добавим, что новый контракт с Укрзализныцей будет действовать в течение следующих 5 лет.

      Что еще известно о скандале

      По информации издания Delo.ua , название скандальной компании-участницы – "Санфинити" . Ее создал в декабре 2018 года экс-директор WOG Сергей Корецкий. Уставный фонд компании составляет всего 4 тысячи гривен . Это при том, что, согласно договору, оператор в течение следующих 5 лет должен внести не менее 120 миллионов гривен . Это не считая инвестиции в организацию инфраструктуры и логистики по обеспечению питания, расходов на обучение, форму 150 сотрудников и т.д. Також в конкурсе участвуют собственно WOG Cafe и компания "Фуд энд Беверидж" , входящая в группу компаний Gemini.

      Кроме того, в комментарии ресурсу директор WOG Cafe Максим Пятаков заявил, что при рассмотрении условий конкурса они обнаружили ряд нарушений:

      • "Украинская железнодорожная скоростная компания", являющаяся подразделением Укрзализныци, не имеет полномочий объявлять и проводить этот конкурс.
      • В конкурсных условиях объединены три лота: обеспечение питания, медиа-контента и услуг экспресс-доставки почтовых отправлений, что не связаны между собой. В то же время их не может с высоким уровнем сервиса покрыть лишь один оператор без предварительной подготовки.

      Кроме того, мы инвестировали более15 миллионов гривен в закупку оборудования и организацию процессов, вовремя выплачивали концессионные платежи (всего 49 миллионов гривен), проводили совместные социальные проекты, одни из немногих, кто внедрил систему безопасности пищевых продуктов НАССР в розничных продажах. С точки зрения закона, мы – вправе претендовать на начальное рассмотрение возможности продления действующего договора. Поэтому мы подали в суд иск о признании неправомерности проведения конкурса,
      – отметил Пятаков.

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      Он добавляет, что о конкурсе они узнали в начале ноября понаслышке. Интересно, что объявление о конкурсе появилось 31 октября, то есть перед самым его стартом. Найти же его на сайте Укрзализныци очень проблематично. Кроме того, там ничего не говорится, какие документы следует подавать на конкурс. А для того, чтобы это узнать, нужно подавать отдельный запрос.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Скандал Транспорт Укрзализниця АЗК WOG
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