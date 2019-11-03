Очередной скандал с Кивой: Стерненко и Найем готовят заявление из-за угроз "отрезать голову"

Общественный активист Сергей Стерненко и адвокат Маси Найем готовят заявление о совершении преступления из-за угрозы нардепа Ильи Кивы в сторону прохожего.

Впоследствии жалобу на бездействие следователя направили в суд, об этом Стерненко написал на своей твиттер-странице.

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"Будем добиваться открытия уголовного производства по факту угроз "отрезать голову" со стороны народного депутата Кивы", – добавил он.

Разом із @MasiNayyem готуємо заяву про скоєння злочину та подальшу скаргу до суду на бездіяльність слідчого.



Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз «відрізати голову» з боку народного депутата Киви.



Інформуватиму вас - https://t.co/mgp9JOVp37 pic.twitter.com/n0kMVNGimp — Сергій Стерненко (@sternenko) November 3, 2019

О том, что готовится соответствующее обращение, написал и Найем на своей фейсбук-странице.

"Проверим Государственное бюро расследований на прочность. Завтра Сергей Стерненко подаст заявление о преступлении", – написал адвокат.

Кому угрожал Кива?

Незнакомцу, который поинтересовался, прячется ли Кива от людей за своей охраной. На этом нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненком.

Кива утверждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько обид в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.

Видео в фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.

Смотрите видео, как Кива угрожает прохожему: