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      Очередной скандал с Кивой: Стерненко и Найем готовят заявление из-за угроз "отрезать голову"

      26 Читати новину українською

      Общественный активист Сергей Стерненко и адвокат Маси Найем готовят заявление о совершении преступления из-за угрозы нардепа Ильи Кивы в сторону прохожего.

      Впоследствии жалобу на бездействие следователя направили в суд, об этом Стерненко написал на своей твиттер-странице.

      Смотрите также: Будто в детсаду: Кива снова развлекался в Раде – видео

      "Будем добиваться открытия уголовного производства по факту угроз "отрезать голову" со стороны народного депутата Кивы", – добавил он.

      О том, что готовится соответствующее обращение, написал и Найем на своей фейсбук-странице.

      "Проверим Государственное бюро расследований на прочность. Завтра Сергей Стерненко подаст заявление о преступлении", – написал адвокат.

      Кому угрожал Кива?

      Незнакомцу, который поинтересовался, прячется ли Кива от людей за своей охраной. На этом нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

      Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненком.

      Кива утверждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько обид в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.

      Видео в фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.

      Смотрите видео, как Кива угрожает прохожему:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Сергей Стерненко Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива
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