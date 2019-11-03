Очередной скандал с Кивой: Стерненко и Найем готовят заявление из-за угроз "отрезать голову"
Общественный активист Сергей Стерненко и адвокат Маси Найем готовят заявление о совершении преступления из-за угрозы нардепа Ильи Кивы в сторону прохожего.
Впоследствии жалобу на бездействие следователя направили в суд, об этом Стерненко написал на своей твиттер-странице.
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"Будем добиваться открытия уголовного производства по факту угроз "отрезать голову" со стороны народного депутата Кивы", – добавил он.
О том, что готовится соответствующее обращение, написал и Найем на своей фейсбук-странице.
"Проверим Государственное бюро расследований на прочность. Завтра Сергей Стерненко подаст заявление о преступлении", – написал адвокат.
Кому угрожал Кива?
Незнакомцу, который поинтересовался, прячется ли Кива от людей за своей охраной. На этом нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".
Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненком.
Кива утверждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько обид в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.
Видео в фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.
Смотрите видео, как Кива угрожает прохожему: