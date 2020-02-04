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      Очередной скандал со "слугой народа": Богуцкая оскорбила известного ученого и опозорилась дважды

      9 Читати новину українською
      Елизавета Богуцкая / Фейсбук Елизаветы Богуцкой

      Народная избранница от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая не узнала известного социолога Евгения Головаху. Кроме того, она назвала его "дедушкой из прошлого". А когда решила извиниться, снова оконфузилась.

      Скандал начался еще 31 января. В своем фейсбуке Богуцкая неоднозначно прокомментировала эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", а именно выступление на ней министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Вместе с должностным лицом в передаче участвовал и Евгений Головаха.

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      Стоит сейчас Дубилет у Шустера и некий Евгений Иванович позапрошлого века. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверный перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и кнопочным телефоном пользуется, а дома звонит с дискового, который втыкают в специальную розетку,
      – заметила тогда Богуцкая.

      Уже 3 февраля она поняла, что ошиблась и написала сообщение с извинением. Правда снова опозорилась – назвала социолога не Головахой, а Головко. Заметим, что сейчас в заметке Богуцкой указано верно фамилию – Головаха. Зато сетью распространяются скриншоты, где она называет его Главком.

      Богуцкая назвала социолога Головаху Головко / фотодоказательство

      Последнее сообщение Богуцкой спровоцировал нешуточную реакцию как среди обычных пользователей в сети, так и среди экспертов. Народной избраннице упрекают, в частности, что она даже не смогла нормально извиниться. Также пользователи обратились внимание на ее фразу "оказалось" - то есть, как нардеп, которая взялась комментировать вопросы переписи населения, могла не знать, кто такой Евгений Головаха.

      Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины, имеет степень доктора философских наук.

      Смотрите видео выступления Евгения Головахи в "Свободе слова Савика Шустера"

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      Заметим, что сейчас в обществе обсуждают еще один скандал с участием представителя «Слуги народа». Так, 1 февраля на один из телеканалов позвонила женщина и поинтересовалась у присутствующих в студии политиков, как ей прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, когда цены на коммуналку являются сверхвысокими. На это представитель пропрезидентской политсилы Брагар Евгений предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

      В конце концов это заявление политика вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. В политсиле также отметили, что задачей их команды является повышение уровня жизни людей.

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      3 февраля
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Наука Скандал Слуга народа Новости политики
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