Очередной взрыв взбудоражил Россию – на этот раз на заводе близ Петербурга: есть пострадавшие

16 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на заводе "Полипласт" (занимается производством строительных смесей) произошел взрыв. В результате обвалилася часть цеха с сухого смешивания бетона на площади в 50 квадратных метров. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Как утверждают очевидцы, вероятно произошел взрыва газа. Правда, впоследствии в пресс-службе Ленинградской области отметили, что все таки взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами, передает информационное агентство "Интерфакс".

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Пожар и взрыв на заводе "Полипласт" произошли в Кингисеппе Ленинградской области РФ

По словам губернатора области, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении монтажных работ.

"Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация селитры, которая находилась в здании", – добавил он.

Источник "Интерфакса" утверждает, что взрыв сопровождался пожаром. Взамен одна из свидетелей рассказала, что сначала произошло возгорание, затем началась эвакуация рабочих (смена с 72 человек), а уже после прогремел взрыв, пишет местный ресурс 78.ru.

Также один из очевидцев рассказал, что в зданиях в радиусе трех километров от завода вылетели стекла, а в центре города в одном из домов посыпалась штукатурка.



Взрыв в Кингисеппе: пострадал не только цех, но и как минимум соседние здания

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По последней информации, в результате инцидента погибших нет, однако пострадали по меньшей мере четыре человека и были госпитализированы – все, предварительно, получили ссадины и порезы.

Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку двухэтажное здание разрушено полностью. На месте работают как работники полиции, так и спасатели и медики. В частности, правоохранители возбудили дело о нарушении правил безопасности.

Последствия взрыва и пожара на заводе в России: видео​

СМИ передают, что пожар уже удалось локализовать. Общая площадь цеха, где произошли взрывы и пожар составляет 1200 квадратных метров.

Пожар на заводе "Полипласт" (Лениградська область, РФ): смотрите видео

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнее время, что случались на заводах под Санкт-Петербургом. В частности, взрыв на заводе пиротехники прогремел в селе Малые Колпаны в середине октября 2018 года.