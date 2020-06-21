Очевидцы рассказали шокирующие обстоятельства взрыва газа в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня. По их словам, люди еще находятся под завалами.

По стечению обстоятельств взрыв произошел вблизи дома главы Института Нацпамяти Антона Дробовича. Он поделился деталями взрыва на своей странице в фейсбук.

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Что рассказывают очевидцы о взрыве газа в многоэтажке

По словам Дробовича, жители под домом говорят, что соседи были дома, а одна женщина вышла из квартиры по делам, а теперь некуда возвращаться.

Он добавил, что она пытается прорваться в слезах обратно домой, говорит, что муж дома остался – спасатели не пускают.

Газ перекрыли минут через 10–15 минут после взрыва во всем доме. В то же время люди говорят, что неделю назад поснимали счетчики для замены.

Квартира, которая была над седьмым этажом, просто провалилась вниз. В один момент упал пол, а в квартиру на пятом этаже провалилось большинство перекрытий и вещей из всех верхних разрушенных квартир,

– рассказал Дробович.

Еще одна женщина рассказала, как спасалась после взрыва. По ее словам, она проснулась от того, что ее словно что-то сильно толкнуло и подбросило вверх.

Возникло ощущение паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Они не открывалась. Заклинило. В это время в дверь позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал дверь. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически,

– рассказала она в комментарии изданию "Голос UA".

Она добавила, что в течение часа ее и других жильцов пожарные эвакуировали через крышу. Однако люди не смогли забрать вещи.

Что известно о взрыве газа в Киеве

В одной из многоэтажек Киева 21 июня произошел мощный взрыв, вероятно, из-за утечки газа. Вследствие этого повреждены сразу несколько этажей.

В ГСЧС говорят, что погиб один человек, еще трое находятся под завалами. В то же время в СМИ говорят о шестерых людях, которых еще не смогли вытащить.

Сейчас полиция оцепила территорию и никого туда не пускает. Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.

Смотрите видео Антона Дробовича с места взрыва газа в Киеве: