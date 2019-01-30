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      "Очистились полностью": в одном из районов Львовщины все приходы покинули Московский патриархат

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      На Львовщине все приходы одного из районов покинули Московский патриархат
      На Львовщине все приходы одного из районов покинули Московский патриархат / Фото из открытых источников

      Все 9 приходов в Сокальском районе Львовской области покинули Украинскую православную церковь Московского патриархата и присоединились к Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил глава Сокальского районного совета Николай Пасько на своей странице в Facebook.

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      Он подчеркивает, что все приходы района очистились от так называемой "московской церкви".

      "Я всегда утверждал, что община Сокальского района высокопатриотическая и сознательная. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила! Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась", – написал Пасько.

      В целом на Львовщине уже 13 приходов УПЦ МП из 60 присоединились к Православной цекрвы Украины. В общем в состав ПЦУ перешло более 140 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

      Перехід парафій до ПЦУ
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      Как создавали Православную церковь Украины?
      10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата церковники заслушали отчет экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине. По результатам их отчета Украины предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить прихода храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова УПЦ МП Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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