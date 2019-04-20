Очистка набережной Днепра: активисты объяснили, почему необходимо сортировать мусор

С призывом "Очистите Днепр" экологическое движение "CleanDniproTag" вышел на берег Русановской набережной. Свои усилия объединили активисты, неравнодушные граждане, коммунальщики и даже водолазы. Все, чтобы очистить часть берега Днепра от мусора.

Более 200 неравнодушных киевлян к Всеукраинскому Дню окружающей среды устроили эко-субботник на Русановской набережной. Организовал это движение "CleanDniproTag", что означает – очищение Днепра.

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Чаще всего на набережной Днепра находят пластик и битое стекло. Убирают не только мусор, но и кустарники, ведь они притягивают неблагонадежные группы населения. Например, за день здесь собрали десятки шприцев. А из реки водолазы достают шины и потерянные вещи, которыми можно пораниться.



Работа водолазов

"Мы хотим убрать на левом берегу возле моста Патона территорию в 1,5 километра. Она, по нашему мнению, кажется наиболее засоренной в Киеве", – рассказала глава Госводагентства Ирина Овчаренко.

Подобные акции организуют по инициативе Госводагентства по всей стране. Таким образом объединяют усилия граждан, коммунальщиков, водников и социально-ответственный бизнес.

Попросили коммунальное предприятие "Плесо" применить современные технологии для очистки. Поэтому сегодня работают водолазы, дробилка и другая техника,

– пояснил начальник Управления водных ресурсов Киева Николай Урупа.

21 апреля во всех районах Киева пройдет более 60 таких акций. Присоединиться к уборке смогут все желающие. Активисты убеждают, что мусора хватит на всех.

На разнообразных локациях все по разному, но мы вывозим по несколько тонн мусора,

- добавил директор по инфраструктуре предприятия "Плесо" Константин Пигуля.



Очистка реки Днепр

От чистоты берега зависит и чистота реки, жизнь животных и здоровье людей. Ведь пластик под действием высокой температуры превращается в микрочастицы, которые съедают звери и рыба, а потом и люди. Поэтому так важно, чтобы граждане начали наконец массово сортировать мусор.